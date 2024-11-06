Три года за мошенничество: омский предприниматель обманул инвалида на крупную сумму

Согласно материалам дела, осужденный злоупотребил доверием бывшего воспитанника адаптивной школы-интерната, страдавшего психическим расстройством. В июне 2021 года этот молодой человек продал квартиру, полученную в наследство от родственников, и получил за нее 575,5 тысяч рублей. Именно эти деньги и похитил экс-председатель, воспользовавшись своим высоким положением и сложившимися доверительными отношениями.