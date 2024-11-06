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Posted 6 ноября, 11:59

Published 6 ноября, 11:59

Modified 6 ноября, 12:01

Updated 6 ноября, 12:01

В Омске сирота-инвалид лишился квартиры из-за мошенничества предпринимателя

Три года за мошенничество: омский предприниматель обманул инвалида на крупную сумму

6 ноября 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске сирота-инвалид лишился квартиры из-за мошенничества предпринимателя

Кировский районный суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который обманул бывшего воспитанника адаптивной школы, похитив его деньги.

Завершилось судебное разбирательство дела 51-летнего мужчины, ранее занимавшего должность председателя попечительского совета детского дома № 4. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Согласно материалам дела, осужденный злоупотребил доверием бывшего воспитанника адаптивной школы-интерната, страдавшего психическим расстройством. В июне 2021 года этот молодой человек продал квартиру, полученную в наследство от родственников, и получил за нее 575,5 тысяч рублей. Именно эти деньги и похитил экс-председатель, воспользовавшись своим высоким положением и сложившимися доверительными отношениями.

Фото: СУ СК России по Омской области

На суде мужчина отрицал свою вину, утверждая, что деньги получил добровольно в рамках заключенного договора на оказание услуг. По итогу он не предпринял никаких попыток вернуть украденные деньги законному владельцу.

Суд, тщательно изучив все представленные доказательства, пришел к выводу, что экс-председатель совершил преступление.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, но заменил реальный срок на принудительные работы с удержанием 15% заработной платы в пользу государства. Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшему ущерб в полном размере.

Напомним, что ранее экс-руководитель омского отделения Красного Креста был привлечён к судебному разбирательству. Ему предъявлены обвинения в неправомерном использовании средств, предназначенных для помощи пострадавшим от пожара.

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#Екатерина Тараленко#Преступление#Кража#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Деньги#Новости
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