Страшный вирус Коксаки добрался до России. Врач ответил, грозит ли омичам опасность

В начале ноября 2024 года стало известно, что российские туристы, отдыхавшие на турецком курорте Белек, в массовом порядке обращались за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру и рвоту. Тогда же появились предположения о вирусе Коксаки как о вероятном источнике. Теперь инфекция добралась до России.