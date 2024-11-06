Страшный вирус Коксаки добрался до России. Врач ответил, грозит ли омичам опасность

Posted 6 ноября, 03:00
Published 6 ноября, 03:00
Modified 6 ноября, 06:09
Updated 6 ноября, 06:09
В начале ноября 2024 года стало известно, что российские туристы, отдыхавшие на турецком курорте Белек, в массовом порядке обращались за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру и рвоту. Тогда же появились предположения о вирусе Коксаки как о вероятном источнике. Теперь инфекция добралась до России.
Вирусов Коксаки сейчас известно несколько. Они хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте, поэтому их относят к энтеровирусам. Наиболее важные типы А и В, рассказал корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
«Вирусы Коксаки типа A обычно инфицируют кожу и слизистые оболочки, в том числе полости рта. Вирусы типа В могут инфицировать сердце, плевру, печень и поджелудочную железу. Чаще всего вирусами Коксаки через загрязненные продукты, предметы быта, воду, но они могут передаваться и воздушно-капельным путём от вирусоносителя здоровому человеку. Наиболее подвержены заражению дети в возрасте примерно до 10 лет. Взрослые болеют редко. Случаи заражения сейчас регистрируются в стране, поэтому ничто не исключает его появления в Омске», — отметил Николаев.
Скрытый период Коксаки длится несколько дней, затем повышается температура до 39-40 градусов, также возможны многократная рвота, расстройства стула, появление сыпи на руках, ногах, груди и лице, головная боль, слабость.
«При типичном течении болезни ее симптомы исчезают за пару недель. Кроме особых случаев заражения вирусом типа В, специальное лечение не требуется, антибиотики не применяются. Помощь пациентам симптоматическая», — добавил врач.