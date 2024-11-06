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Posted 6 ноября, 03:00

Published 6 ноября, 03:00

Modified 6 ноября, 06:09

Updated 6 ноября, 06:09

Врач рассказал, доберется ли страшный вирус Коксаки до Омской области

Страшный вирус Коксаки добрался до России. Врач ответил, грозит ли омичам опасность

6 ноября 2024, 03:00
Фото: 1MI.

Врач рассказал, доберется ли страшный вирус Коксаки до Омской области

Предположительно, вирус могли привезти из Турции: ранее похожий недуг заметили у россиян, отдыхавших в Белеке.

В начале ноября 2024 года стало известно, что российские туристы, отдыхавшие на турецком курорте Белек, в массовом порядке обращались за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру и рвоту. Тогда же появились предположения о вирусе Коксаки как о вероятном источнике. Теперь инфекция добралась до России.

Вирусов Коксаки сейчас известно несколько. Они хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте, поэтому их относят к энтеровирусам. Наиболее важные типы А и В, рассказал корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.

«Вирусы Коксаки типа A обычно инфицируют кожу и слизистые оболочки, в том числе полости рта. Вирусы типа В могут инфицировать сердце, плевру, печень и поджелудочную железу. Чаще всего вирусами Коксаки через загрязненные продукты, предметы быта, воду, но они могут передаваться и воздушно-капельным путём от вирусоносителя здоровому человеку. Наиболее подвержены заражению дети в возрасте примерно до 10 лет. Взрослые болеют редко. Случаи заражения сейчас регистрируются в стране, поэтому ничто не исключает его появления в Омске», — отметил Николаев.

Скрытый период Коксаки длится несколько дней, затем повышается температура до 39-40 градусов, также возможны многократная рвота, расстройства стула, появление сыпи на руках, ногах, груди и лице, головная боль, слабость.

«При типичном течении болезни ее симптомы исчезают за пару недель. Кроме особых случаев заражения вирусом типа В, специальное лечение не требуется, антибиотики не применяются. Помощь пациентам симптоматическая», — добавил врач.
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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Россия#Дети#Медицина#Турция#Вирус#Вирусы#Симптомы
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