Стало известно, когда в Омске начнут строить платный мост через Омь

Posted 6 ноября, 13:18
Published 6 ноября, 13:18
Modified 6 ноября, 13:22
Updated 6 ноября, 13:22
Скоро в Омске начнется строительство платного моста через Омь, который свяжет улицу 10 лет Октября и Амурский поселок, а также избавит центр города от фур. Затраты на проект предусмотрены в проекте областного бюджета на 2025 год.
Сейчас в министерстве транспорта идет работа с документацией, следующий этап — решение земельно-имущественных вопросов.
«Разработана большая часть проектно-сметной документации, сейчас идет подготовка к решению земельно-имущественных вопросов. Строительство запланировано на 2025 год», — рассказали «Омск-информу» в региональном минтрансе.
Напомним, что 12 июня Виталий Хоценко заключил концессионное соглашение с инвестором, мост планируется построить к 2026 году.