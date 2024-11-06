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Posted 6 ноября, 13:18

Published 6 ноября, 13:18

Modified 6 ноября, 13:22

Updated 6 ноября, 13:22

Стало известно, когда в Омске начнут строить платный мост через Омь

Стало известно, когда в Омске начнут строить платный мост через Омь

6 ноября 2024, 13:18
Фото: 1MI.
Возведение переправы запланировано на 2025 год.

Скоро в Омске начнется строительство платного моста через Омь, который свяжет улицу 10 лет Октября и Амурский поселок, а также избавит центр города от фур. Затраты на проект предусмотрены в проекте областного бюджета на 2025 год.

Сейчас в министерстве транспорта идет работа с документацией, следующий этап — решение земельно-имущественных вопросов.

«Разработана большая часть проектно-сметной документации, сейчас идет подготовка к решению земельно-имущественных вопросов. Строительство запланировано на 2025 год», — рассказали «Омск-информу» в региональном минтрансе.

Напомним, что 12 июня Виталий Хоценко заключил концессионное соглашение с инвестором, мост планируется построить к 2026 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Строительство моста#Новости#Платный мост#Мост через Омь
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