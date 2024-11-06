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Posted 6 ноября, 14:54

Published 6 ноября, 14:54

Modified 6 ноября, 14:58

Updated 6 ноября, 14:58

Скорая помощь застряла в колее на пути к больному в деревне Омской области

Скорая помощь застряла в колее на пути к больному в деревне Омской области

6 ноября 2024, 14:54
Фото: 1MI.
Автомобиль не смог проехать по дороге, которая ведет в деревню Любимовка.

Сегодня на дороге, ведущей в деревню Любимовка Нижнеомского района, произошел неприятный инцидент: скорая помощь не смогла преодолеть проезжую часть из-за колеи. Об этом водитель машины рассказал в паблике «Аварийный Омск».

«Скорая помощь спешит на помощь! Только непонятно когда она „доспешит“… И как быть? Вот у человека аппендицит, как мне торопиться по такой дороге?» — задается вопросом водитель скорой.

На жалобу ответили в министерстве транспорта Омской области. В ведомстве признали, что проблема действительно есть, но времени на ее решение пока нет. Дорогу отремонтируют в порядке очереди.

«Дорога Нижняя Омка — Любимовка — Паутовка нуждается в реконструкции. Сейчас ведется планомерная работа по ремонту, капремонту и реконструкции дорог. К сожалению, произвести ремонт всех автодорог единовременно невозможно. Тем не менее, на дороге выполняются работы в рамках содержания», — сообщили в минтрансе.
Фото: Аварийный Омск

Напомним, что недавно в Муромцево водитель ночью насмерть сбил пешехода, он не заметил человека на дороге и переехал его. Потерпевший скончался на месте аварии от полученных травм.

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#Анастасия Баянова#Дороги#Омск#Омская область#Скорая помощь#Новости#Дорога#Колея#Опасные дороги#Скорая#Омские дороги
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