Скорая помощь застряла в колее на пути к больному в деревне Омской области

Posted 6 ноября, 14:54
Published 6 ноября, 14:54
Modified 6 ноября, 14:58
Updated 6 ноября, 14:58
Сегодня на дороге, ведущей в деревню Любимовка Нижнеомского района, произошел неприятный инцидент: скорая помощь не смогла преодолеть проезжую часть из-за колеи. Об этом водитель машины рассказал в паблике «Аварийный Омск».
«Скорая помощь спешит на помощь! Только непонятно когда она „доспешит“… И как быть? Вот у человека аппендицит, как мне торопиться по такой дороге?» — задается вопросом водитель скорой.
На жалобу ответили в министерстве транспорта Омской области. В ведомстве признали, что проблема действительно есть, но времени на ее решение пока нет. Дорогу отремонтируют в порядке очереди.
«Дорога Нижняя Омка — Любимовка — Паутовка нуждается в реконструкции. Сейчас ведется планомерная работа по ремонту, капремонту и реконструкции дорог. К сожалению, произвести ремонт всех автодорог единовременно невозможно. Тем не менее, на дороге выполняются работы в рамках содержания», — сообщили в минтрансе.
Напомним, что недавно в Муромцево водитель ночью насмерть сбил пешехода, он не заметил человека на дороге и переехал его. Потерпевший скончался на месте аварии от полученных травм.