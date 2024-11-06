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Posted 6 ноября, 05:44

Published 6 ноября, 05:44

Modified 6 ноября, 06:52

Updated 6 ноября, 06:52

Сбер: омичи в 2024 году предпочитают вторичное жилье

Сбер: омичи в 2024 году предпочитают вторичное жилье

6 ноября 2024, 05:44
Фото: Сбербанк.
Реклама. ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, Erid: LjN8KF3nA.
Предварительными итогами работы в преддверии дня рождения Сбера поделился председатель Сибирского банка.

Председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев провел пресс-конференцию и подвел предварительные итоги 9 месяцев работы банка, а также анонсировал традиционный «Зеленый день».

По словам Солнцева, портфель ипотечного кредитования в Сибири с начала года превысил 150 млрд рублей. Сейчас лидерами по выдачам ипотеки являются Новосибирское и Красноярское отделения, но если в Новосибирской области предпочитают новостройки, то в Красноярском крае — вторичное жилье.

В Омской области с начала года клиенты Сбера взяли ипотеку на сумму свыше 10,8 млрд рублей. Почти половина из этого портфеля приходится на вторичное жилье. 3,3 млрд и 1,5 млрд рублей — суммы на ипотеку первичного рынка и индивидуальное жилое строительство.

Фото: Сбербанк

Еще один важный итог — 1,5 миллиона биометрических транзакций по биометрической оплате. По словам Дмитрия Солнцева, с начала года популярность сервиса выросла в четыре раза.

Самым «улыбчивым» регионом по праву считается Красноярский край с 370 тысячами транзакций. В первой тройке Алтайский край (280 тысяч) и Новосибирская область (276 тысяч).

В «Зеленый день»* (18+), который стартует 11 ноября (а для подписчиков «СберПрайм» (18+) — 7 ноября), клиенты банка получат ряд предложений и возможностей. Среди них скидки в маркетплейсах (До 40% в «Купере» (6+), 50% — в «Самокате» (6+) и 85% — на «Мегамеркете» (18+)), кешбэк при покупках девайсов, оформлении страховых полисов и других услугах.

*Акция действует с 07.11.2024 по 12.11.2024. Организатор акции — ПАО »Сбербанк». Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, тел. 8 (495) 500 5550, 8 800 555 5550. Персональные данные участников акции будут использоваться исключительно в целях проведения акции и не будут передаваться третьим лицам без согласия участника. Подробнее об акции: https://www.sberbank.com/promo/greenday.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Омск#Омская область#Сбербанк#Новости#Зеленые дни
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