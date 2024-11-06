Психолог раскрыла личность Алины Загитовой после нового интервью

Именно Алина Кабаева позвонила Загитовой после чемпионата мира в Милане, который прошел через несколько месяцев после Олимпиады 2018. Напомним, что на нем фигуристка заняла лишь пятое место, допустив несколько грубых ошибок. Тогда бывшая гимнастка поддержала Алину и сказала не сдаваться, та прислушалась к совету.