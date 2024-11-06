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Posted 6 ноября, 09:26

Published 6 ноября, 09:26

Modified 6 ноября, 09:28

Updated 6 ноября, 09:28

Психолог раскрыла личность Алины Загитовой после нового интервью

Психолог раскрыла личность Алины Загитовой после нового интервью

6 ноября 2024, 09:26
Фото: YouTube-канал Надежды Стрелец.
Специалист уверена, что у фигуристки есть завышенное чувство собственного достоинства.

Несколько дней назад на YouTube-канале Надежды Стрелец вышло интервью с олимпийской чемпионкой Алиной Загиовой. В нем фигуристка рассказала о своей жизни вне большого спорта, пути к золотой медали Пхенчхана и отношениях с коллегами.

Клинический психолог Татьяна Маремпольская дала профессиональную оценку высказываниям спортсменки, отметив, что не видит в них никакой лжи.

«У Алины есть завышенное чувство собственного достоинства. Подчеркиваю, у нее завышено именно достоинство. Она ориентируется на своего кумира Алину Кабаеву — великую спортсменку и мировую чемпионку», — заключила специалист.

Именно Алина Кабаева позвонила Загитовой после чемпионата мира в Милане, который прошел через несколько месяцев после Олимпиады 2018. Напомним, что на нем фигуристка заняла лишь пятое место, допустив несколько грубых ошибок. Тогда бывшая гимнастка поддержала Алину и сказала не сдаваться, та прислушалась к совету.

«Она показала себя как большая личность. Поддержка Кабаевой очень сильно помогла Алине не сломаться. Представляете, что произошло внутри у девочки, когда ей позвонила и поддержала кумир детства?» — добавила Маремпольская.
Интервью Алины ЗагитоаойИнтервью Алины Загитоаой
Интервью Алины Загитоаой. Фото: YouTube-канал Надежды Стрелец

Опираясь на слова Алины Загитовой, психолог составила следующую характеристику ее личности:

«Главное для Алины — не сдаваться, а добиваться успеха. У нее врожденное — идти вперед, начинать снова и снова быть верной и приверженной себе, верить в победу, в свою мечту, в себя, не предавать себя и свою мечту», — отметила она.

Татьяна Маремпольская также добавила, что у олимпийской чемпионки устойчивая психика, а ее главные качества — уверенность в себе и вера в свои возможности. Именно упорство и преодоление себя, как подчеркивает психолог, сыграло ключевую роль в формировании чувства собственного достоинства.

Напомним, что в интервью Загитова также затронула тему отношений с соперницей и партнером на сборной Евгенией Медведевой. По словам спортсменки, сейчас они не общаются, а Женя с ней даже не здоровается.

Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане 17-летняя Евгения Медведева проиграла 15-летней Алине Загитовой, которая показала лучший результат в короткой программе и опередила соперницу на 1,31 балла. Такой отрыв позволил Загитовой выиграть золотую медаль, Медведева же стала второй. Обе фигуристки тренировались у Этери Тутберидзе.

Источник: sport24

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