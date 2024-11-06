Предчувствовала победу: домохозяйка из Омска рассказала, как выиграла 5 млн в лотерею

Все изменилось в августе с покупкой 10 билетов. По словам женщины, в день розыгрыша она чувствовала, что билеты принесут ей победу. К тому же домохозяйка предпочла воспользоваться функцией случайного автозаполнения игровых полей. И все сработало. Пока омичка, кстати, не рассказывала, на что потратит выигранные деньги.