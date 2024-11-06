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Posted 6 ноября, 09:24

Published 6 ноября, 09:24

Modified 6 ноября, 10:15

Updated 6 ноября, 10:15

Иллюстрация

Предчувствовала победу: домохозяйка из Омска рассказала, как выиграла 5 млн в лотерею

6 ноября 2024, 09:24
Фото: 1MI. Иллюстрация

Домохозяйка из Омска поделилась секретом выигрыша 5 млн рублей в лотерею

Женщина впервые приобрела лотерейный билет на Новый год, но в тот раз сумма выигрыша была незначительной.

Омичке-домохозяйке, как ранее рассказывал Город55, в этом году удалось выиграть в лотерею крупную сумму. Половина из 10 купленных билетов оказались счастливыми и принесли женщине сразу 5 млн рублей.

В пресс-службе «Национальной лотереи» поделились историей выигрыша домохозяйки. Оказывается, первый лотерейный билет она приобрела еще на Новый год, но тогда выигрыш составил лишь 100 рублей. Целый месяц после этого омичка покупала лотерейные билеты, но крупных побед так и не было.

Все изменилось в августе с покупкой 10 билетов. По словам женщины, в день розыгрыша она чувствовала, что билеты принесут ей победу. К тому же домохозяйка предпочла воспользоваться функцией случайного автозаполнения игровых полей. И все сработало. Пока омичка, кстати, не рассказывала, на что потратит выигранные деньги.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Новости#Лотереи#Выигрыш
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