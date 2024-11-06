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Posted 6 ноября, 11:19

Published 6 ноября, 11:19

Modified 6 ноября, 11:21

Updated 6 ноября, 11:21

В Омске разработали проект бюджета на 2025 год

От метро до губернатора: на что будут тратить деньги Омской области в 2025 году

6 ноября 2024, 11:19
Фото: 1MI.

В Омске разработали проект бюджета на 2025 год

Депутатам Заксобрания предстоит одобрить доходы и расходы региона.

Законодательному собранию Омской области в ближайшее время предстоит рассмотреть проект бюджета региона на 2025 год. Согласно этому документу, общие доходы составят 137,5 млрд рублей, а расходы — 138,1 млрд, то есть дефицит бюджета составит порядка 600 млн.

Существенная часть расходов придется на деятельность министерства здравоохранения: это 23,9 млрд рублей, то есть примерно 17%. Из них на госпрограмму «Развитие здравоохранения» будет потрачено 15 млрд, на социальное обеспечение — 12,3 млрд, на стационарную медицинскую помощь — 3,2 млрд.

На образование планируется потратить 37,4 млрд рублей, по линии минтруда — 24,5, по линии минспорта — 2,2 млрд. На сферу безопасности предусмотрены затраты в 1,2 млрд рублей, на судебную систему — 730 млн.

Запланированы существенные расходы на содержание аппарата власти. В частности, только на губернатора (на его зарплату, жилье, обеспечение деятельности) потратят 632 млн рублей, почти 53 млн в месяц, а на Законодательное собрание Омской области — 351 млн. Еще 126 млн, по данным авторов проекта бюджета, нужны для полноценного функционирования регионального представительства в Москве. На выборы разных уровней в 2025 году планируется потратить 325 млн рублей.

Стоит отметить, что существенные суммы пойдут и на омские долгострои: на содержание метро и Федоровки планируется потратить 140 млн рублей, на Красногорский гидроузел — 650 млн.

#Николай Эйхвальд#Общество#Бюджет#Новости
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