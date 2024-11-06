От метро до губернатора: на что будут тратить деньги Омской области в 2025 году

Posted 6 ноября, 11:19
Published 6 ноября, 11:19
Modified 6 ноября, 11:21
Updated 6 ноября, 11:21
Законодательному собранию Омской области в ближайшее время предстоит рассмотреть проект бюджета региона на 2025 год. Согласно этому документу, общие доходы составят 137,5 млрд рублей, а расходы — 138,1 млрд, то есть дефицит бюджета составит порядка 600 млн.
Существенная часть расходов придется на деятельность министерства здравоохранения: это 23,9 млрд рублей, то есть примерно 17%. Из них на госпрограмму «Развитие здравоохранения» будет потрачено 15 млрд, на социальное обеспечение — 12,3 млрд, на стационарную медицинскую помощь — 3,2 млрд.
На образование планируется потратить 37,4 млрд рублей, по линии минтруда — 24,5, по линии минспорта — 2,2 млрд. На сферу безопасности предусмотрены затраты в 1,2 млрд рублей, на судебную систему — 730 млн.
Запланированы существенные расходы на содержание аппарата власти. В частности, только на губернатора (на его зарплату, жилье, обеспечение деятельности) потратят 632 млн рублей, почти 53 млн в месяц, а на Законодательное собрание Омской области — 351 млн. Еще 126 млн, по данным авторов проекта бюджета, нужны для полноценного функционирования регионального представительства в Москве. На выборы разных уровней в 2025 году планируется потратить 325 млн рублей.
Стоит отметить, что существенные суммы пойдут и на омские долгострои: на содержание метро и Федоровки планируется потратить 140 млн рублей, на Красногорский гидроузел — 650 млн.