От метро до губернатора: на что будут тратить деньги Омской области в 2025 году

Запланированы существенные расходы на содержание аппарата власти. В частности, только на губернатора (на его зарплату, жилье, обеспечение деятельности) потратят 632 млн рублей, почти 53 млн в месяц, а на Законодательное собрание Омской области — 351 млн. Еще 126 млн, по данным авторов проекта бюджета, нужны для полноценного функционирования регионального представительства в Москве. На выборы разных уровней в 2025 году планируется потратить 325 млн рублей.