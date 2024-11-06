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Posted 6 ноября, 10:12

Published 6 ноября, 10:12

Modified 6 ноября, 10:14

Updated 6 ноября, 10:14

Омской «Тепловой» снова пригрозил банкротством кредитор с Урала

Омской «Тепловой компании» пригрозили банкротством из Свердловской области

6 ноября 2024, 10:12
Фото: gorod55.ru.

Омской «Тепловой» снова пригрозил банкротством кредитор с Урала

ООО «Полевской завод предизолированных труб» готово пойти в суд из-за долга.

Общество с ограниченной ответственностью «Полевской завод предизолированных труб», зарегистрированное в городе Полевской в Свердловской области, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

Единственным учредителем и директором «ПЗПТ» является Руслан Севрюков, годовая выручка компании превышает 2,7 млрд рублей.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника. В прошлом году «Тепловая компания» превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Тепловая компания#Новости
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