Омской «Тепловой компании» пригрозили банкротством из Свердловской области

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника. В прошлом году «Тепловая компания» превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.