Омич, задолжавший за алименты 1,8 млн рублей, спрятался в коробке от холодильника

Posted 6 ноября, 06:08
Published 6 ноября, 06:08
Modified 6 ноября, 06:12
Updated 6 ноября, 06:12
В одном из поселков Омского района проживал злостный 32-летний неплательщик алиментов. Своему 13-летнему сыну мужчина из Новоомского задолжал 1,8 млн рублей, и не торопился выплачивать долг. Из-за этого его уже трижды привлекали к уголовной ответственности.
Тем не менее, мужчина так и продолжил не платить алименты и скрываться, поэтому его объявили в розыск и снова возбудили уголовное дело. В октябре судебные приставы отправились к месту проживания неплательщика. Мужчина, заметив приставов возле своего дома, поспешил спрятаться внутри помещения. Сожительница должника при этом заявила, что его якобы нет дома.
При осмотре комнат, правда, приставы заметили коробку из-под холодильника, которая шевелилась. В ней-то и сидел мужчина. По словам приставов, это не первый случай, когда должник скрывается от них подобным образом. Ранее мужчина уже прятался в диване и погребе.
После поимки должника снова доставили в суд. Теперь мужчине предстоит выплатить административный штраф из-за воспрепятствования деятельности должностного лица и 11 месяцев заниматься исправительной работой с удержанием зарплаты.