Омич, задолжавший за алименты 1,8 млн рублей, спрятался в коробке от холодильника

Тем не менее, мужчина так и продолжил не платить алименты и скрываться, поэтому его объявили в розыск и снова возбудили уголовное дело. В октябре судебные приставы отправились к месту проживания неплательщика. Мужчина, заметив приставов возле своего дома, поспешил спрятаться внутри помещения. Сожительница должника при этом заявила, что его якобы нет дома.