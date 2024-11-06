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Posted 6 ноября, 07:45

Published 6 ноября, 07:45

Modified 6 ноября, 07:47

Updated 6 ноября, 07:47

В омских детсадах воспитателей заставили самостоятельно платить за курсы

Незаконные сборы в детсадах: омская прокуратура потребовала возврата денег за курсы

6 ноября 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney.

В омских детсадах воспитателей заставили самостоятельно платить за курсы

Прокуратура вмешалась в ситуацию с незаконным сбором денег с воспитателей детских садов за курсы первой помощи. Она потребовала от руководителей вернуть деньги работникам.

В Омске прокуратура заинтересовалась незаконными сборами в детских садах. Поводом для проверки стали сообщения в СМИ о том, что работники дошкольных учреждений вынуждены были оплачивать курсы из собственного кармана.

В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2024 года воспитатели из четырех детских садов Омска заплатили от 300 до 700 рублей за участие в курсе «Первая помощь в образовательной организации». Согласно законодательству, работодатель обязан оплачивать обучение и повышение квалификации своих сотрудников.

В связи с этим направили официальные требования к руководителям детских садов, допустившим финансовые нарушения. Прокуратура также будет контролировать процесс возврата денег, потраченных работниками детских садов на обучение.

Напомним, что ранее прокуратура начала административные разбирательства в отношении руководителя «Знаменского ЖКХ» после обнаружения проблем с подачей тепла в многоквартирные дома и учреждения. Руководитель ЖКХ в Омской области был привлечен к ответственности из-за недостаточного отопления.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Обучение#Законодательство#Новости#Работники#Детские сады
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