Незаконные сборы в детсадах: омская прокуратура потребовала возврата денег за курсы

В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2024 года воспитатели из четырех детских садов Омска заплатили от 300 до 700 рублей за участие в курсе «Первая помощь в образовательной организации». Согласно законодательству, работодатель обязан оплачивать обучение и повышение квалификации своих сотрудников.