Названа дата премьеры сериала о легендарном адвокате царской России «Плевако»

Posted 6 ноября, 09:25
Published 6 ноября, 09:25
Modified 6 ноября, 09:27
Updated 6 ноября, 09:27
Онлайн-кинотеатр PREMIER назвал дату выхода нового исторического детектива под названием «Плевако». Главный герой многосерийной картины — легендарный адвокат Российской Империи Федор Плевако. Современники называли его «московским златоустом» и мастером по раскрытию самых сложных дел. Образ Плевако примерит на себя народный артист РФ Сергей Безруков.
Действие сериала происходит в Москве во второй половине XIX века. Знаменитый адвокат приезжает в столицу на самом пике славы. Народ уверен, только он может выиграть судебное дело за пять минут, одержать победу в заведомо безнадежном деле. Однако у профессионального мастерства есть и обратная сторона.
«Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придется уже самого себя», — рассказали в онлайн-кинотеатре.
Сериал расскажет зрителям не только об одном серьезном деле, основанном на реальном случае из практики Федора Плевако, но и о небольших делах, в которых легендарный адвокат несколькими фразами поворачивал симпатии присяжных в нужную для себя сторону.
Пользователи сети и любители исторических сериалов ждут премьеры и надеятся, что картина оправдает их ожидания:
«Мы ждали премьеру целый год! В моем воображении исторический фильм отлично просматривается именно в осенний период»
«Сергей Безруков блистателен во всех своих ролях, и даже в новом сериале, который скоро выйдет. Жду с нетерпением!»
«Наконец-то! Плевако был выдающимся адвокатом, очень интересно будет посмотреть данный сериал, окунуться в завораживающую атмосферу, тем более с таким потрясающим актером в главной роли» — пишут зрители.
Съемки проходили не только в Москве и Московской области, но и на исторической родине Федора Плевако — в Троицке Челябинской области. В работе над картиной приняли участие около 300 персонажей, двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, также было сшито более 2 500 костюмов.
Премьера сериала состоится уже завтра, 7 ноября, в онлайн-кинотеатре PREMIER. После публикации на этой платформе «Плевако» покажут в эфире телеканала НТВ.