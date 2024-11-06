Названа дата премьеры сериала о легендарном адвокате царской России «Плевако»

Съемки проходили не только в Москве и Московской области, но и на исторической родине Федора Плевако — в Троицке Челябинской области. В работе над картиной приняли участие около 300 персонажей, двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, также было сшито более 2 500 костюмов.