На севере Омской области хотят закрыть вопрос с новогодней елкой за счет жителей

Напомним, что в Омске в этом году уже определились с местом для главной городской елки. Ее установят и торжественно откроют 27 декабря в Омской крепости. Покупка искусственной ели и украшений обойдется в 3,2 млн рублей. Светодиодную елку за полмиллиона приобретет и «Хозяйственное управление правительства Омской области». Она появится у здания Заксобрания на Красном Пути.