На севере Омской области хотят закрыть вопрос с новогодней елкой за счет жителей

Posted 6 ноября, 07:07
Published 6 ноября, 07:07
Modified 6 ноября, 07:09
Updated 6 ноября, 07:09
С необычной просьбой обратилась администрация города Тара к местным жителям. Чиновники хотят, чтобы им помогли с выбором новогодней елки. Последнюю собираются установить на площади Юбилейной, недалеко от местного КДЦ.
Тех, у кого во дворах растут подходящие ели, попросили предоставить деревья городу. Потенциальные дарители могут звонить по телефону 2-31-59.
Напомним, что в Омске в этом году уже определились с местом для главной городской елки. Ее установят и торжественно откроют 27 декабря в Омской крепости. Покупка искусственной ели и украшений обойдется в 3,2 млн рублей. Светодиодную елку за полмиллиона приобретет и «Хозяйственное управление правительства Омской области». Она появится у здания Заксобрания на Красном Пути.