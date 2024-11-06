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Posted 6 ноября, 07:07

Published 6 ноября, 07:07

Modified 6 ноября, 07:09

Updated 6 ноября, 07:09

Иллюстрация

На севере Омской области хотят закрыть вопрос с новогодней елкой за счет жителей

6 ноября 2024, 07:07
Фото: 1MI. Иллюстрация
Дерево собираются установить на площади Юбилейной в Таре.

С необычной просьбой обратилась администрация города Тара к местным жителям. Чиновники хотят, чтобы им помогли с выбором новогодней елки. Последнюю собираются установить на площади Юбилейной, недалеко от местного КДЦ.

Тех, у кого во дворах растут подходящие ели, попросили предоставить деревья городу. Потенциальные дарители могут звонить по телефону 2-31-59.

Напомним, что в Омске в этом году уже определились с местом для главной городской елки. Ее установят и торжественно откроют 27 декабря в Омской крепости. Покупка искусственной ели и украшений обойдется в 3,2 млн рублей. Светодиодную елку за полмиллиона приобретет и «Хозяйственное управление правительства Омской области». Она появится у здания Заксобрания на Красном Пути.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новогодняя елка#Администрация#Новости#Тара#Елка#Новый год 2025
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