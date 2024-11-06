На пороге перемен: что ждет будущих мам после закрытия омского роддома №2

Однако, как утверждает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, закрытие роддома не оставит будущих мам без помощи. Вместо него будет расширен дневной стационар для пациенток гинекологического профиля в городской больнице №3. Теперь женщины смогут проходить необходимые обследования, консультации и процедуры.