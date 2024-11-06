На пороге перемен: что ждет будущих мам после закрытия омского роддома №2

Posted 6 ноября, 05:46
Published 6 ноября, 05:46
Modified 6 ноября, 05:49
Updated 6 ноября, 05:49
В Омске произошла масштабная реорганизация системы здравоохранения, затрагивающая рождение детей. В начале сентября роддом №2 на улице Магистральной был временно закрыт из-за проблем с инженерными сетями.
Однако, как утверждает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, закрытие роддома не оставит будущих мам без помощи. Вместо него будет расширен дневной стационар для пациенток гинекологического профиля в городской больнице №3. Теперь женщины смогут проходить необходимые обследования, консультации и процедуры.
Кроме того, планируется создать новое отделение профилактики, где мужчины и женщины репродуктивного возраста смогут получить помощь в планировании семьи и пройти диагностику, направленную на выявление и лечение проблем с зачатием.
Также ведутся переговоры о присоединении роддома №4 к БСМП №2. Это позволит создать диагностический корпус с современным оборудованием, включая МРТ и КТ.
Министр подчеркивает, что в процессе реорганизации особое внимание уделяется интересам женщин в период беременности и родов. Женские консультации, работающие при роддомах, продолжат функционировать в привычном режиме.
Для стационарного лечения пациенток будут направлять в более крупные родильные дома, которые оснащены современным оборудованием и укомплектованы квалифицированными специалистами. Среди них — Клинический родильный дом №6, Городской клинический перинатальный центр и Перинатальный центр ОКБ.
Напомним, что ранее сотрудники роддома №2 сообщили о закрытии учреждения на ремонт. Ожидалось, что роддом возобновит работу 15 октября, однако этого не произошло. Сотрудники находились в административных отпусках с выплатой 2/3 от оклада.