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Posted 6 ноября, 05:46

Published 6 ноября, 05:46

Modified 6 ноября, 05:49

Updated 6 ноября, 05:49

Два омских роддома собираются присоединить к больницам

На пороге перемен: что ждет будущих мам после закрытия омского роддома №2

6 ноября 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney.

Два омских роддома собираются присоединить к больницам

В Омске началась масштабная реорганизация системы здравоохранения, связанная с временным закрытием роддома №2. Министр здравоохранения заверяет, что будущие мамы не останутся без помощи.

В Омске произошла масштабная реорганизация системы здравоохранения, затрагивающая рождение детей. В начале сентября роддом №2 на улице Магистральной был временно закрыт из-за проблем с инженерными сетями.

Однако, как утверждает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, закрытие роддома не оставит будущих мам без помощи. Вместо него будет расширен дневной стационар для пациенток гинекологического профиля в городской больнице №3. Теперь женщины смогут проходить необходимые обследования, консультации и процедуры.

Кроме того, планируется создать новое отделение профилактики, где мужчины и женщины репродуктивного возраста смогут получить помощь в планировании семьи и пройти диагностику, направленную на выявление и лечение проблем с зачатием.

Также ведутся переговоры о присоединении роддома №4 к БСМП №2. Это позволит создать диагностический корпус с современным оборудованием, включая МРТ и КТ.

Министр подчеркивает, что в процессе реорганизации особое внимание уделяется интересам женщин в период беременности и родов. Женские консультации, работающие при роддомах, продолжат функционировать в привычном режиме.

Для стационарного лечения пациенток будут направлять в более крупные родильные дома, которые оснащены современным оборудованием и укомплектованы квалифицированными специалистами. Среди них — Клинический родильный дом №6, Городской клинический перинатальный центр и Перинатальный центр ОКБ.

Напомним, что ранее сотрудники роддома №2 сообщили о закрытии учреждения на ремонт. Ожидалось, что роддом возобновит работу 15 октября, однако этого не произошло. Сотрудники находились в административных отпусках с выплатой 2/3 от оклада.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Здравоохранение#Роддом#Новости#Беременность#Гинекология
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