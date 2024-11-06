На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность

Posted 6 ноября, 03:30
Published 6 ноября, 03:30
Modified 6 ноября, 03:30
Updated 6 ноября, 03:30
На этой неделе на Землю вновь обрушится магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она ожидается уже в четверг, 7 ноября, а вечером 6 ноября магнитосфера станет возбужденной.
Геомагнитные колебания будут длиться почти весь день. В течение дня магнитная буря будет класса G1 (слабая), а к вечеру магнитосфера уже станет спокойной.
По предварительному прогнозу ученых, до конца ноября омичей не будут беспокоить сильные магнитные бури. Магнитосфера лишь периодически будет в возбужденном состоянии.
Метеозависимые в период магнитных бурь могут столкнуться с головной болью, слабостью, головокружением, скачками артериального давления.