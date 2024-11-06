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Posted 6 ноября, 03:30

Published 6 ноября, 03:30

Modified 6 ноября, 03:30

Updated 6 ноября, 03:30

На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность

На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность

6 ноября 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney.
Жители региона могут почувствовать ее влияние уже в четверг.

На этой неделе на Землю вновь обрушится магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она ожидается уже в четверг, 7 ноября, а вечером 6 ноября магнитосфера станет возбужденной.

Геомагнитные колебания будут длиться почти весь день. В течение дня магнитная буря будет класса G1 (слабая), а к вечеру магнитосфера уже станет спокойной.

Фото: Лабораториия солнечной астрономи ИКИ и ИСЗФ

По предварительному прогнозу ученых, до конца ноября омичей не будут беспокоить сильные магнитные бури. Магнитосфера лишь периодически будет в возбужденном состоянии.

Метеозависимые в период магнитных бурь могут столкнуться с головной болью, слабостью, головокружением, скачками артериального давления.

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#Ольга Скворцова#Наука#События#Омск#Новости#Прогноз#Магнитная буря#Ученые#ИКИ#ИСЗФ
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