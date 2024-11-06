Из-за внезапного снегопада Омск днем встал в 7-балльные пробки

Posted 6 ноября, 10:00
Published 6 ноября, 10:00
Modified 6 ноября, 10:27
Updated 6 ноября, 10:27
В Омск сегодня, 6 ноября, внезапно пришла зима: за несколько часов улицы засыпало снегом. Традиционно неподготовленный город уже днем погрузился в пробки, на неочищенных от снега дорогах образовалось несколько аварий.
По данным приложения «Яндекс Карты», к 16.00 пробки достигли 7 баллов, и ситуация на дорогах точно будет становиться только хуже. В час-пик прогнозируют 9-балльные пробки.
Сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на центральных улицах Омска. Затруднено движение по Герцена, Орджоникидзе, Гагарина, проспекту Карла Маркса, на Думской и 10 лет Октября, Красном Пути, Лукашевича, Степанца, 70 лет Октября и др. В пробках приходится стоять водителям на метромосту и Ленинградском мосту.
Водители в 2ГИС уже начали оставлять свои «крики помощи»:
«Мы когда-нибудь доедем до дома»;
«Уже в предвкушении дороги до дома, смотря в окно»;
«Наверное останусь на работе, не поеду домой».
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что дорожные службы перешли на особый режим работы, и попросил горожан отказаться от дальних поездок по возможности. Ночью в заснеженный город обещают вывести 100 машин для прометания проезжей части и обработки дорог противогололедными материалами.