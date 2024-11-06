gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 10:00

Published 6 ноября, 10:00

Modified 6 ноября, 10:27

Updated 6 ноября, 10:27

Из-за внезапного снегопада Омск днем встал в 7-балльные пробки

Из-за внезапного снегопада Омск днем встал в 7-балльные пробки

6 ноября 2024, 10:00
Фото: 1MI.
Ситуацию на дорогах дополнительно усугубляют несколько аварий. По предварительным прогнозам, через пару часов пробки достигнут 9-10 баллов.

В Омск сегодня, 6 ноября, внезапно пришла зима: за несколько часов улицы засыпало снегом. Традиционно неподготовленный город уже днем погрузился в пробки, на неочищенных от снега дорогах образовалось несколько аварий.

По данным приложения «Яндекс Карты», к 16.00 пробки достигли 7 баллов, и ситуация на дорогах точно будет становиться только хуже. В час-пик прогнозируют 9-балльные пробки.

Ситуация на дорогах 6 ноябряСитуация на дорогах 6 ноября
Ситуация на дорогах 6 ноября. Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на центральных улицах Омска. Затруднено движение по Герцена, Орджоникидзе, Гагарина, проспекту Карла Маркса, на Думской и 10 лет Октября, Красном Пути, Лукашевича, Степанца, 70 лет Октября и др. В пробках приходится стоять водителям на метромосту и Ленинградском мосту.

Водители в 2ГИС уже начали оставлять свои «крики помощи»:

«Мы когда-нибудь доедем до дома»;
«Уже в предвкушении дороги до дома, смотря в окно»;
«Наверное останусь на работе, не поеду домой».

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что дорожные службы перешли на особый режим работы, и попросил горожан отказаться от дальних поездок по возможности. Ночью в заснеженный город обещают вывести 100 машин для прометания проезжей части и обработки дорог противогололедными материалами.

Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Снег#Пробки#Снегопад#Омск#Аварии#Метель#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика