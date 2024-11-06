Из-за внезапного снегопада Омск днем встал в 7-балльные пробки

Сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на центральных улицах Омска. Затруднено движение по Герцена, Орджоникидзе, Гагарина, проспекту Карла Маркса, на Думской и 10 лет Октября, Красном Пути, Лукашевича, Степанца, 70 лет Октября и др. В пробках приходится стоять водителям на метромосту и Ленинградском мосту.