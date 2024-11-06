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Posted 6 ноября, 15:47

Published 6 ноября, 15:47

Modified 6 ноября, 15:49

Updated 6 ноября, 15:49

ФТС напомнила о личных вещах, которые нужно декларировать

6 ноября 2024, 15:47
Граждане России могут столкнуться с уголовным преследованием за контрабанду, если они пытаются ввезти в страну личные вещи, стоимость которых превышает один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Как пишет «Ридус», если у россиян есть новые ювелирные изделия общей стоимостью от миллиона рублей и выше, их необходимо задекларировать, так как перемещают через границу ресурс стратегической важности. В противном случае против нарушителя может быть возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. С другой стороны, если гражданин ввозит в Россию уже пользованные украшения, ситуация более проста. Такие вещи тоже могут быть отправлены на экспертизу, но в итоге их обязательно вернут.

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