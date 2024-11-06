ФТС напомнила о личных вещах, которые нужно декларировать

Как пишет «Ридус», если у россиян есть новые ювелирные изделия общей стоимостью от миллиона рублей и выше, их необходимо задекларировать, так как перемещают через границу ресурс стратегической важности. В противном случае против нарушителя может быть возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. С другой стороны, если гражданин ввозит в Россию уже пользованные украшения, ситуация более проста. Такие вещи тоже могут быть отправлены на экспертизу, но в итоге их обязательно вернут.