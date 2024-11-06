Американист Дудаков считает, что Трамп перенаправит ресурсы США в обход Украины

Дудаков отметил, что Трамп видит разрешение конфликта на Украине не так, как Зеленский или демократы. Для него данный вопрос менее важен, поэтому, по мнению политолога, он может попытаться договориться о чем-то с Россией. По его словам Трамп хочет освободить ресурсы США и направить их на более приоритетные на его взгляд направления. Это будет противостояние с Китаем и с Ираном на Ближнем Востоке.