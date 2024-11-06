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Posted 6 ноября, 15:48

Published 6 ноября, 15:48

Modified 6 ноября, 15:50

Updated 6 ноября, 15:50

Американист Дудаков считает, что Трамп перенаправит ресурсы США в обход Украины

6 ноября 2024, 15:48
Эксперт отметил, что Трамп имеет другое видение завершения конфликта на Украине, чем у Зеленского и демократов. Он допустил, что избранный американский президент даже может попробовать договориться о чем-то с Россией.

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Ридусу» сообщил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом не принесет ничего хорошего для режима Зеленского. Специалист считает, что политика США в отношении Украины при новом президенте сильно изменится.

Дудаков отметил, что Трамп видит разрешение конфликта на Украине не так, как Зеленский или демократы. Для него данный вопрос менее важен, поэтому, по мнению политолога, он может попытаться договориться о чем-то с Россией. По его словам Трамп хочет освободить ресурсы США и направить их на более приоритетные на его взгляд направления. Это будет противостояние с Китаем и с Ираном на Ближнем Востоке.

Собеседник издания добавил, что новый президент США может пообещать России некоторые уступки. Однако взамен он потребует сократить сотрудничество с Ираном и Китаем. Политолог отметил, что для России это является негативным сценарием, к которому нужно быть готовыми.

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