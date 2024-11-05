Зима пришла? Омскую область в ближайшие дни заметет снегом

Posted 5 ноября, 06:59
Published 5 ноября, 06:59
Modified 5 ноября, 07:01
Updated 5 ноября, 07:01
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сделали тревожное предупреждение: уже завтра Омскую область ждет резкое ухудшение погодных условий. В среду и четверг, 6 и 7 ноября соответственно, прогнозируют снег, мокрый снег, местами метель, а также сильные порывы ветра до 23 метров в секунду.
На дорогах в эти дни не исключены снежные заносы и гололед. В пятницу, 8 ноября, похолодает до -12 градусов. А на следующей неделе, как ранее сообщал Город55, омичей ждут еще более суровые температуры.
В региональном МЧС призвали омичей быть осторожными на дорогах, не находиться рядом с деревьями и рекламными щитами, которые могут упасть при сильном ветре. О всех происшествиях можно традиционно сообщать по номеру 101.