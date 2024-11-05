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Posted 5 ноября, 06:59

Published 5 ноября, 06:59

Modified 5 ноября, 07:01

Updated 5 ноября, 07:01

Жителей Омской области предупредили о снегопаде и скором похолодании

Зима пришла? Омскую область в ближайшие дни заметет снегом

5 ноября 2024, 06:59
Фото: 1MI.

Жителей Омской области предупредили о снегопаде и скором похолодании

Погода, по прогнозам синоптиков, ухудшится уже завтра, 6 ноября.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сделали тревожное предупреждение: уже завтра Омскую область ждет резкое ухудшение погодных условий. В среду и четверг, 6 и 7 ноября соответственно, прогнозируют снег, мокрый снег, местами метель, а также сильные порывы ветра до 23 метров в секунду.

На дорогах в эти дни не исключены снежные заносы и гололед. В пятницу, 8 ноября, похолодает до -12 градусов. А на следующей неделе, как ранее сообщал Город55, омичей ждут еще более суровые температуры.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В региональном МЧС призвали омичей быть осторожными на дорогах, не находиться рядом с деревьями и рекламными щитами, которые могут упасть при сильном ветре. О всех происшествиях можно традиционно сообщать по номеру 101.

Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды
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#Юлия Истомина#Общество#Погода#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Похолодание#МЧС#Предупреждение#Новости#Синоптики
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