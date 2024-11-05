Виталий Хоценко встретился с новым руководителем Сибуправтодора

Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с новым начальником Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Игорем Толстых. В ходе нее обсуждалась совместная работа по развитию дорожной отрасли в регионе, содержание и развитие дорог, а также проекты строительства новых объектов.