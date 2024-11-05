Виталий Хоценко встретился с новым руководителем Сибуправтодора

Posted 5 ноября, 12:02
Published 5 ноября, 12:02
Modified 5 ноября, 12:04
Updated 5 ноября, 12:04
Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с новым начальником Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Игорем Толстых. В ходе нее обсуждалась совместная работа по развитию дорожной отрасли в регионе, содержание и развитие дорог, а также проекты строительства новых объектов.
«Мы много работаем с Сибуправтодором и по содержанию, и капитальному ремонту дорог, расширению федеральных трасс на Тюмень, на Новосибирск. Мы завершили проектирование Северного обхода. Проект получил поддержку. Документация проходит экспертизу», — рассказал Виталий Хоценко.
Сейчас на территории Омской области находится более 730 км трасс федерального значения. Эта дорога будет играть ключевую роль для развития скоростной магистрали между европейской частью России и регионами СФО.
Начальник Сибуправтодора также принял участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в ходе которого особое внимание уделялось профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению уровня безопасности на дорогах.