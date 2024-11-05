gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 12:02

Published 5 ноября, 12:02

Modified 5 ноября, 12:04

Updated 5 ноября, 12:04

Виталий Хоценко встретился с новым руководителем Сибуправтодора

Виталий Хоценко встретился с новым руководителем Сибуправтодора

5 ноября 2024, 12:02
Фото: Сергей Мельников. Правительство Омской области.
Губернатор Омской области и начальник Сибуправтодора Игорь Толстых обсудили содержание дорог в регионе и планы по развитию отрасли.

Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с новым начальником Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Игорем Толстых. В ходе нее обсуждалась совместная работа по развитию дорожной отрасли в регионе, содержание и развитие дорог, а также проекты строительства новых объектов.

«Мы много работаем с Сибуправтодором и по содержанию, и капитальному ремонту дорог, расширению федеральных трасс на Тюмень, на Новосибирск. Мы завершили проектирование Северного обхода. Проект получил поддержку. Документация проходит экспертизу», — рассказал Виталий Хоценко.

Сейчас на территории Омской области находится более 730 км трасс федерального значения. Эта дорога будет играть ключевую роль для развития скоростной магистрали между европейской частью России и регионами СФО.

Начальник Сибуправтодора также принял участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в ходе которого особое внимание уделялось профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению уровня безопасности на дорогах.

Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Общество#Дороги#Омск#Омская область#Строительство#Капитальный ремонт#Губернатор#Новости#Виталий Хоценко#Сибуправтодор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика