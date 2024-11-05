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Posted 5 ноября, 12:59

Published 5 ноября, 12:59

Modified 5 ноября, 13:02

Updated 5 ноября, 13:02

Иллюстрация

В Омской области снизилось число заболевших коронавирусом

5 ноября 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
За прошедшую неделю в регионе выявили 176 случаев COVID-19.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией представили актуальную информацию о заболеваемости в Омской области. Согласно данным за прошедшую неделю, в регионе снизилось число заболевших, также стало меньше госпитализированных.

Так, за 44 неделю года (28 октября — 3 ноября) в Омской области выявили 176 случаев коронавируса, госпитализация понадобилась в 26 из них, выздоровели при этом 188 человек. Неделей ранее (с 21 по 27 октября) COVID-19 нашли у 198 жителей региона, 35 из них госпитализировали, а выздоровели 153 омича.

Напомним, что ранее из-за быстрого роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли три учебных учреждения — № 54, 96, 144.

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#Анастасия Баянова#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Новости#Заболеваемость#Ковид
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