В Омской области снизилось число заболевших коронавирусом

Так, за 44 неделю года (28 октября — 3 ноября) в Омской области выявили 176 случаев коронавируса, госпитализация понадобилась в 26 из них, выздоровели при этом 188 человек. Неделей ранее (с 21 по 27 октября) COVID-19 нашли у 198 жителей региона, 35 из них госпитализировали, а выздоровели 153 омича.