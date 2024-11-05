В Омской области снизилось число заболевших коронавирусом

Posted 5 ноября, 12:59
Published 5 ноября, 12:59
Modified 5 ноября, 13:02
Updated 5 ноября, 13:02
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией представили актуальную информацию о заболеваемости в Омской области. Согласно данным за прошедшую неделю, в регионе снизилось число заболевших, также стало меньше госпитализированных.
Так, за 44 неделю года (28 октября — 3 ноября) в Омской области выявили 176 случаев коронавируса, госпитализация понадобилась в 26 из них, выздоровели при этом 188 человек. Неделей ранее (с 21 по 27 октября) COVID-19 нашли у 198 жителей региона, 35 из них госпитализировали, а выздоровели 153 омича.
Напомним, что ранее из-за быстрого роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли три учебных учреждения — № 54, 96, 144.