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Posted 5 ноября, 02:47

Published 5 ноября, 02:47

Modified 5 ноября, 02:49

Updated 5 ноября, 02:49

Иллюстрация

В Омской области смертность в 1,7 раза превысила рождаемость

5 ноября 2024, 02:47
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
С января по август естественная убыль в регионе составила 6906 человек.

Омскстат 2 ноября опубликовал данные о демографической ситуации в регионе в период с января по август.

За 8 месяцев естественная убыль составила 6906 человек. По информации ведомства, в Омской области родились 9616 человек и 16 522 умерли. На 1000 жителей региона пришлось 7,9 родившихся и 13,7 умерших.

Также с января по август омские ЗАГСы зарегистрировали 8102 брака и 5659 разводов. В расчете на 1000 жителей — это 6,7 брака и 4,7 развода.

В России сейчас наблюдается самая низкая рождаемость за последние 25 лет. Ранее Город55 разбирался, почему семьи не хотят заводить детей.

«Мы просто умеем считать»: почему омичи заводят семьи без детей или остаются одни
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омскстат#Смертность#Демография#Рождаемость#Разводы#Браки#Естественная убыль
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