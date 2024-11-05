В Омской области смертность в 1,7 раза превысила рождаемость

Posted 5 ноября, 02:47
Published 5 ноября, 02:47
Modified 5 ноября, 02:49
Updated 5 ноября, 02:49
Омскстат 2 ноября опубликовал данные о демографической ситуации в регионе в период с января по август.
За 8 месяцев естественная убыль составила 6906 человек. По информации ведомства, в Омской области родились 9616 человек и 16 522 умерли. На 1000 жителей региона пришлось 7,9 родившихся и 13,7 умерших.
Также с января по август омские ЗАГСы зарегистрировали 8102 брака и 5659 разводов. В расчете на 1000 жителей — это 6,7 брака и 4,7 развода.
В России сейчас наблюдается самая низкая рождаемость за последние 25 лет. Ранее Город55 разбирался, почему семьи не хотят заводить детей.