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Posted 5 ноября, 03:48

Published 5 ноября, 03:48

Modified 5 ноября, 03:50

Updated 5 ноября, 03:50

Иллюстрация

В Омске УДХБ задолжало поставщикам 15,7 млн

5 ноября 2024, 03:48
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Сумму оплатили после вмешательства прокуратуры.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске задолжало предпринимателям 15,7 млн рублей по муниципальным контрактам. Ведомство выплатило сумму после прокурорского вмешательства, сообщили 5 ноября в пресс-службе областной прокуратуры.

УДХБ заключило контракты на поставку битума и на подачу холодной воды и водоотведения. Бизнесмены свою часть договора выполнили, однако деньги получили не полностью.

Прокуратура внесла представление руководителю УДХБ, после чего задолженность по контрактам погасили.

Ранее Город55 рассказывал, что убитую дорогу в райцентре Омской области отремонтировали только после суда. На плачевное состояние дороги обратила внимание прокуратура.

Игнорировали представление: в Омской области долго не ремонтировали убитую дорогу
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#Евгений Игишев#Омск#Благоустройство#Долги#Прокуратура#Холодное водоснабжение#Муниципальные контракты
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