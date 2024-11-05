В Омске УДХБ задолжало поставщикам 15,7 млн

Posted 5 ноября, 03:48
Published 5 ноября, 03:48
Modified 5 ноября, 03:50
Updated 5 ноября, 03:50
Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске задолжало предпринимателям 15,7 млн рублей по муниципальным контрактам. Ведомство выплатило сумму после прокурорского вмешательства, сообщили 5 ноября в пресс-службе областной прокуратуры.
УДХБ заключило контракты на поставку битума и на подачу холодной воды и водоотведения. Бизнесмены свою часть договора выполнили, однако деньги получили не полностью.
Прокуратура внесла представление руководителю УДХБ, после чего задолженность по контрактам погасили.
Ранее Город55 рассказывал, что убитую дорогу в райцентре Омской области отремонтировали только после суда. На плачевное состояние дороги обратила внимание прокуратура.