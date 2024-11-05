В Омск попытались завести тонну узбекских гранатов, зараженных опасным вредителем

Posted 5 ноября, 13:23
Published 5 ноября, 13:23
Modified 5 ноября, 13:26
Updated 5 ноября, 13:26
В прошлом месяце в Омскую область снова чуть не попали гранаты, зараженные опасным червецом Комстока. Две партии фруктов, общий вес которых превысил 1 тонну, привезли в наш регион из Узбекистана.
В результате, как сообщили в региональном Россельхознадзоре, собственнику пришлось обеззараживать зараженные гранаты. Повторное лабораторное исследование подтвердило, что фрукты стали безопасными, что позволило допустить их до продажи.
В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда из Узбекистана завозят зараженную продукцию, в 13 случаях это как раз был червец Комстока.