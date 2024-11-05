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Posted 5 ноября, 13:23

Published 5 ноября, 13:23

Modified 5 ноября, 13:26

Updated 5 ноября, 13:26

Иллюстрация

В Омск попытались завести тонну узбекских гранатов, зараженных опасным вредителем

5 ноября 2024, 13:23
Фото: 1MI. Иллюстрация
Сразу две партии общим весом более 1 тонны были заражены червецом Комстока. В итоге фрукты пришлось обеззараживать.

В прошлом месяце в Омскую область снова чуть не попали гранаты, зараженные опасным червецом Комстока. Две партии фруктов, общий вес которых превысил 1 тонну, привезли в наш регион из Узбекистана.

В результате, как сообщили в региональном Россельхознадзоре, собственнику пришлось обеззараживать зараженные гранаты. Повторное лабораторное исследование подтвердило, что фрукты стали безопасными, что позволило допустить их до продажи.

В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда из Узбекистана завозят зараженную продукцию, в 13 случаях это как раз был червец Комстока.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Фрукты#Карантин#Новости#Опасность#Заражение#Узбекистан
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