В годовщину Октябрьской революции омичей ждут природные катаклизмы

Posted 5 ноября, 03:05
Published 5 ноября, 03:05
Modified 5 ноября, 03:08
Updated 5 ноября, 03:08
На Омскую область в четверг, 7 ноября, обрушится магнитная буря. Она начнется ночью и продолжится до вечера. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря достигнет значения G1 (слабая буря).
В течение месяца также ожидаются дни с повышенной геомагнитной активностью — 11, 12, 15 и 20 ноября.
Во время повышенной магнитной активности у метеозависимых людей могут наблюдаться неприятные симптомы: головная боль и боль в суставах и мышцах, бессонница, повышение артериального давления. В эти периоды увеличивается риск инфарктов и инсультов.