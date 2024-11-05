В годовщину Октябрьской революции омичей ждут природные катаклизмы

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Posted 5 ноября, 03:05

Published 5 ноября, 03:05

Modified 5 ноября, 03:08

Updated 5 ноября, 03:08

Иллюстрация

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Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
На регион 7 ноября обрушится магнитная буря.

На Омскую область в четверг, 7 ноября, обрушится магнитная буря. Она начнется ночью и продолжится до вечера. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря достигнет значения G1 (слабая буря).

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Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В течение месяца также ожидаются дни с повышенной геомагнитной активностью — 11, 12, 15 и 20 ноября.

Во время повышенной магнитной активности у метеозависимых людей могут наблюдаться неприятные симптомы: головная боль и боль в суставах и мышцах, бессонница, повышение артериального давления. В эти периоды увеличивается риск инфарктов и инсультов.

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#Евгений Игишев#Наука#Омск#Омская область#Магнитная буря#Лаборатория солнечной астрономии
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