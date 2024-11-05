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Posted 5 ноября, 13:39

Published 5 ноября, 13:39

Modified 5 ноября, 14:08

Updated 5 ноября, 14:08

У кафе на Левом берегу Омска жестоко избили девушку

У кафе на Левом берегу Омска жестоко избили девушку

5 ноября 2024, 13:39
Фото: 1MI.
О случившемся в соцсетях рассказали родственники пострадавшей.

В паблике «Омск Live» омичка рассказала, что ее сестру сильно избили возле кафе «Калинка» на Левом берегу. Инцидент произошел вчера ночью в промежутке с 1:00 до 3:00 часов. По словам автора поста, девушка не помни ни лиц, ни количества тех, кто ее избивал.

«Моя сестра избита очень серьезно. Я прошу откликнуться очевидцев! Сама девушка не помнит лиц, не знает тех, кто бил ее, не понимает за что, сколько их было — тоже ответить не может», — добавила омичка.

В пресс-службе УМВД Городу55 рассказали, что сейчас в отделе полиции №1 по этому факту проводится проверка.

Напомним, что ранее Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 33-летнему мужчине, который убил знакомого на своей свадьбе.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Избиение#Нападение#Новости#Насилие#Насильственные действия
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