У кафе на Левом берегу Омска жестоко избили девушку

Posted 5 ноября, 13:39
Published 5 ноября, 13:39
Modified 5 ноября, 14:08
Updated 5 ноября, 14:08
В паблике «Омск Live» омичка рассказала, что ее сестру сильно избили возле кафе «Калинка» на Левом берегу. Инцидент произошел вчера ночью в промежутке с 1:00 до 3:00 часов. По словам автора поста, девушка не помни ни лиц, ни количества тех, кто ее избивал.
«Моя сестра избита очень серьезно. Я прошу откликнуться очевидцев! Сама девушка не помнит лиц, не знает тех, кто бил ее, не понимает за что, сколько их было — тоже ответить не может», — добавила омичка.
В пресс-службе УМВД Городу55 рассказали, что сейчас в отделе полиции №1 по этому факту проводится проверка.
Напомним, что ранее Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 33-летнему мужчине, который убил знакомого на своей свадьбе.