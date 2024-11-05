У кафе на Левом берегу Омска жестоко избили девушку

В паблике «Омск Live» омичка рассказала, что ее сестру сильно избили возле кафе «Калинка» на Левом берегу. Инцидент произошел вчера ночью в промежутке с 1:00 до 3:00 часов. По словам автора поста, девушка не помни ни лиц, ни количества тех, кто ее избивал.