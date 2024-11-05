Цены «остынут»? Что будет с рынком аренды квартир в Омске

Posted 5 ноября, 10:02
Published 5 ноября, 10:02
Modified 5 ноября, 10:04
Updated 5 ноября, 10:04
Ставки аренды жилья обновили исторические максимумы в III квартале текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Дом.РФ». Тенденция наблюдается по всей стране, в том числе и в Омске. Так местная жительница Ольга рассказала Городу55, что стоимость аренды ее «однушки» подорожала в 1,5 раза. Девушка снимает квартиру на Левобережье в районе улицы Дианова.
«Я снимаю уже 4 года квартиру. Платила все это время 16 тысяч в месяц плюс свет по счетчикам. Но теперь хозяева увеличили аренду до 24 тысяч в месяц. Это очень много. Буду искать другое жилье. Но сейчас везде дорого», — поделилась Ольга.
О причинах повышения цен на аренду в Омске Городу55 рассказал специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев.
«Цена на аренду повышалась в течение последнего года. Рынок аренды всего немного отстает по ценам от рынка продажи недвижимости. Плюс волна роста цен идет из Москвы и Санкт-Петербурга. Кто-то покупает сейчас квартиры для последующей сдачи в аренду. Люди понимают, что платеж по ипотеке в 40-50 тысяч рублей не покроет цена аренды в 15 тысяч. И уже делают ставку в 30 тысяч рублей в месяц» — объяснил специалист.
Василий Стародубцев добавил, что рынок аренды в ближайшие месяцы должен «остыть».
«Коррекция произойдет. Люди начнут понижать стоимость аренды. Роста не ожидается в ближайшее время, если ничего не произойдет на рынке», — считает Стародубцев.
Ранее Город55 рассказывал, что Омская область оказалась на 50-м месте в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Типовую «двушку» в 2024 году могут позволить арендовать 44,2% омских семей. При этом ежемесячный совокупный доход с учетом повседневных расходов должен составлять 92,1 тысячи рублей.