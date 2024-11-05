Цены «остынут»? Что будет с рынком аренды квартир в Омске

Ставки аренды жилья обновили исторические максимумы в III квартале текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Дом.РФ». Тенденция наблюдается по всей стране, в том числе и в Омске. Так местная жительница Ольга рассказала Городу55, что стоимость аренды ее «однушки» подорожала в 1,5 раза. Девушка снимает квартиру на Левобережье в районе улицы Дианова.