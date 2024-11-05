Последние штрихи осени: омичи в ноябре продолжают охоту за грибами

Posted 5 ноября, 10:26
Published 5 ноября, 10:26
Modified 5 ноября, 10:28
Updated 5 ноября, 10:28
Осень уже явно уступает свои позиции зиме, а природа готовится к зимнему сну. Несмотря на это, многие жители Омской области продолжают искать в лесах последние дары грибного сезона. В социальных сетях омичи делятся своими впечатлениями от грибных вылазок.
Один из недавних постов принадлежит омичу, который, несмотря на свои усилия, не смог найти приличных грибов.
«Был сегодня в лесу. Приличных грибов найти не удалось», — делится он своими наблюдениями.
По его словам, в этом году грибной сезон оказался не таким щедрым, как в прошлые годы. Обычно в это время года мужчине удавалось найти пару-тройку груздей, но сегодня они остались для грибника лишь в воспоминаниях.
Однако, несмотря на отсутствие грибов, встреча с белым зайчиком стала приятным сюрпризом. «Зато встретил родственника, абсолютно белого зайчика», — рассказывает омич. К сожалению, момент оказался мимолетным, и, как он сам признается, поскольку телефон из кармана быстро выхватить не удалось. Зайчик умчался со всех лап, оставив лишь яркий след в памяти грибника.
В то же время, другая омичка, живущая в селе Одесское, делится своим опытом поиска вешенок.
«2 ноября, я опять ходила за вешенками», — пишет женщина. Ее маршрут проходит мимо пограничного городка, где она собирает грибы, наслаждаясь осенними пейзажами. «Я хожу пешком, посадки все рядом», — добавляет омичка, подчеркивая, что даже в холодное время года природа продолжает радовать своих поклонников.
Напомним, что ранее в Омской области выставлена на продажу ферма по выращиванию грибов-вешенок. Стоимость готового бизнеса составляет 7,5 млн рублей.