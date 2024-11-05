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Posted 5 ноября, 10:26

Published 5 ноября, 10:26

Modified 5 ноября, 10:28

Updated 5 ноября, 10:28

Грибной сезон подходит к концу, но не все омичи готовы сдаваться

Последние штрихи осени: омичи в ноябре продолжают охоту за грибами

5 ноября 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney.

Грибной сезон подходит к концу, но не все омичи готовы сдаваться

Несмотря на завершение грибного сезона, жители Омской области продолжают свои вылазки в лес, надеясь на удачу.

Осень уже явно уступает свои позиции зиме, а природа готовится к зимнему сну. Несмотря на это, многие жители Омской области продолжают искать в лесах последние дары грибного сезона. В социальных сетях омичи делятся своими впечатлениями от грибных вылазок.

Один из недавних постов принадлежит омичу, который, несмотря на свои усилия, не смог найти приличных грибов.

«Был сегодня в лесу. Приличных грибов найти не удалось», — делится он своими наблюдениями.

По его словам, в этом году грибной сезон оказался не таким щедрым, как в прошлые годы. Обычно в это время года мужчине удавалось найти пару-тройку груздей, но сегодня они остались для грибника лишь в воспоминаниях.

Фото: Скриншот с паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Однако, несмотря на отсутствие грибов, встреча с белым зайчиком стала приятным сюрпризом. «Зато встретил родственника, абсолютно белого зайчика», — рассказывает омич. К сожалению, момент оказался мимолетным, и, как он сам признается, поскольку телефон из кармана быстро выхватить не удалось. Зайчик умчался со всех лап, оставив лишь яркий след в памяти грибника.

Фото: Скриншот с паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

В то же время, другая омичка, живущая в селе Одесское, делится своим опытом поиска вешенок.

«2 ноября, я опять ходила за вешенками», — пишет женщина. Ее маршрут проходит мимо пограничного городка, где она собирает грибы, наслаждаясь осенними пейзажами. «Я хожу пешком, посадки все рядом», — добавляет омичка, подчеркивая, что даже в холодное время года природа продолжает радовать своих поклонников.

Напомним, что ранее в Омской области выставлена на продажу ферма по выращиванию грибов-вешенок. Стоимость готового бизнеса составляет 7,5 млн рублей.

Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Лес#Новости#Осень#Природа#Грибы#Грибной сезон
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