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Posted 5 ноября, 06:13

Published 5 ноября, 06:13

Modified 5 ноября, 06:15

Updated 5 ноября, 06:15

После каникул три омских школы оказались закрыты на карантин

После каникул три омских школы оказались закрыты на карантин

5 ноября 2024, 06:13
Сюжет
COVID-19
Также на изоляции остаются больше 200 классов.

После выхода с каникул на карантин все еще полностью закрыты три школы. По данным департамента образования на 5 ноября, предоставленным Городу55, на изоляции находятся учебные учреждения № 54, 96, 144.

Отметим, что всего из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановлен в 262 классах 24 школ и в 30 группах 25 детских садов. Еще в конце прошлой недели были изолированы ученики 530 классов 33 школ и воспитанники 39 групп в 32 детсадах.

Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа и COVID-19. Жителям Омской области напоминают, что продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.

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#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#Карантин#Вакцинация#Грипп#COVID-19#Заболеваемость#Школы
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