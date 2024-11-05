После каникул три омских школы оказались закрыты на карантин

Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа и COVID-19. Жителям Омской области напоминают, что продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.