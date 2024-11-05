После каникул три омских школы оказались закрыты на карантин

Posted 5 ноября, 06:13
Published 5 ноября, 06:13
Modified 5 ноября, 06:15
Updated 5 ноября, 06:15
После выхода с каникул на карантин все еще полностью закрыты три школы. По данным департамента образования на 5 ноября, предоставленным Городу55, на изоляции находятся учебные учреждения № 54, 96, 144.
Отметим, что всего из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановлен в 262 классах 24 школ и в 30 группах 25 детских садов. Еще в конце прошлой недели были изолированы ученики 530 классов 33 школ и воспитанники 39 групп в 32 детсадах.
Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа и COVID-19. Жителям Омской области напоминают, что продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.