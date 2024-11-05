Подешевел на четверть. В омских Нефтяниках продают 15-летний долгострой

Как ранее сообщал «Омск-информ», недострой принадлежит компании «АСКО-недвижимость». Владельцы возвели первый этаж, а затем стройку заморозили. По данным Rusprofile, «АСКО-недвижимость» занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Фирма зарегистрирована в 2005 году. Руководителем и учредителем организации является Анна Александрова.