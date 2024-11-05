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Posted 5 ноября, 02:19

Published 5 ноября, 02:19

Modified 5 ноября, 02:26

Updated 5 ноября, 02:26

Иллюстрация

Подешевел на четверть. В омских Нефтяниках продают 15-летний долгострой

5 ноября 2024, 02:19
Фото: 1MI. Иллюстрация

В омских Нефтяниках за 33 млн выставили на продажу долгострой

В сентябре цена объекта была на 9 млн рублей дороже.

В Омске на улице Малунцева выставили на продажу недостроенное здание вместе с участком. Собственник оценил стоимость объекта в 33 млн рублей. Отметим, что в сентября недострой продавали за 42 млн.

«Вид разрешенного использования — для строительства многоквартирного жилого дома средней этажности (8 этажей). Недострой состоит из подземного паркинга и первого этажа, построенного по проекту торгово-офисного комплекса. Готовность объекта 40%», — сообщает владелец.

В объявлении также представлены эскизы проекта и фото того, что построено на данный момент:

СкриншотСкриншот

Как ранее сообщал «Омск-информ», недострой принадлежит компании «АСКО-недвижимость». Владельцы возвели первый этаж, а затем стройку заморозили. По данным Rusprofile, «АСКО-недвижимость» занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Фирма зарегистрирована в 2005 году. Руководителем и учредителем организации является Анна Александрова.

Ранее Город55 рассказывал, что в Амурском поселке на продажу выставили торговый комплекс «Радость», за действующий бизнес продавец просит 42 млн рублей.

В Омске «Радость» продают за 42 млн рублей
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Строительство#Продажа#Долгострой
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