Подешевел на четверть. В омских Нефтяниках продают 15-летний долгострой

Posted 5 ноября, 02:19
Published 5 ноября, 02:19
Modified 5 ноября, 02:26
Updated 5 ноября, 02:26
В Омске на улице Малунцева выставили на продажу недостроенное здание вместе с участком. Собственник оценил стоимость объекта в 33 млн рублей. Отметим, что в сентября недострой продавали за 42 млн.
«Вид разрешенного использования — для строительства многоквартирного жилого дома средней этажности (8 этажей). Недострой состоит из подземного паркинга и первого этажа, построенного по проекту торгово-офисного комплекса. Готовность объекта 40%», — сообщает владелец.
В объявлении также представлены эскизы проекта и фото того, что построено на данный момент:
Как ранее сообщал «Омск-информ», недострой принадлежит компании «АСКО-недвижимость». Владельцы возвели первый этаж, а затем стройку заморозили. По данным Rusprofile, «АСКО-недвижимость» занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Фирма зарегистрирована в 2005 году. Руководителем и учредителем организации является Анна Александрова.
Ранее Город55 рассказывал, что в Амурском поселке на продажу выставили торговый комплекс «Радость», за действующий бизнес продавец просит 42 млн рублей.