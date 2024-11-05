Омич Владимир Уйба покинет пост главы Республики Коми

Posted 5 ноября, 12:39
Published 5 ноября, 12:39
Modified 5 ноября, 12:43
Updated 5 ноября, 12:43
Сегодня глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о совей отставке. Обращение к жителям региона он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Сделано очень много: в регионе появились новые школы, детские сады, многое сделано и в дорожном строительстве. Мы создали прочную основу для дальнейшего развития здравоохранения», — сказал глава Республики.
Омич Владимир Уйба руководил Республикой Коми с апреля 2020 года. Причиной ухода с должности стала работа на федеральном уровне, которую Уйбе поручил президент Владимир Путин.
«Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — добавил он.
Напомним, что в конце прошлого месяца омич Дмитрий Зярко занял пост первого заместителя мэра Томска.