Омич Владимир Уйба покинет пост главы Республики Коми

Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале, после отставки Уйба займется работой на федеральном уровне.

Сегодня глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о совей отставке. Обращение к жителям региона он опубликовал в своем телеграм-канале. «Сделано очень много: в регионе появились новые школы, детские сады, многое сделано и в дорожном строительстве. Мы создали прочную основу для дальнейшего развития здравоохранения», — сказал глава Республики. Омич Владимир Уйба руководил Республикой Коми с апреля 2020 года. Причиной ухода с должности стала работа на федеральном уровне, которую Уйбе поручил президент Владимир Путин. «Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — добавил он. Видео: 1MI . Напомним, что в конце прошлого месяца омич Дмитрий Зярко занял пост первого заместителя мэра Томска. В Омске определились с новым главой Ленинского округа Узнать подробнее