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Posted 5 ноября, 12:39

Published 5 ноября, 12:39

Modified 5 ноября, 12:43

Updated 5 ноября, 12:43

Омич Владимир Уйба покинет пост главы Республики Коми

Омич Владимир Уйба покинет пост главы Республики Коми

5 ноября 2024, 12:39
Фото: 1MI.
Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале, после отставки Уйба займется работой на федеральном уровне.

Сегодня глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о совей отставке. Обращение к жителям региона он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Сделано очень много: в регионе появились новые школы, детские сады, многое сделано и в дорожном строительстве. Мы создали прочную основу для дальнейшего развития здравоохранения», — сказал глава Республики.

Омич Владимир Уйба руководил Республикой Коми с апреля 2020 года. Причиной ухода с должности стала работа на федеральном уровне, которую Уйбе поручил президент Владимир Путин.

«Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — добавил он.
Видео: 1MI.

Напомним, что в конце прошлого месяца омич Дмитрий Зярко занял пост первого заместителя мэра Томска.

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