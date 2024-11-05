«Огненный дождь» обрушится на Землю: когда омичам наблюдать за метеорным потоком

Posted 5 ноября, 09:06
Published 5 ноября, 09:06
Modified 5 ноября, 09:08
Updated 5 ноября, 09:08
В ноябре звездное небо украсит завораживающее явление — метеорные потоки Таурид. Речь идет о Южных и Северных Тауридах, которые «проследуют» друг за другом. Пик каждого из метеорных потоков произойдет с разницей в неделю.
Максимальная активность Южных Таурид, которые признают одним из самых ярких и продолжительных потоков, придется на вторник, 5 ноября, а 12 ноября стоит ожидать пик Северных Таурид. Они подобны тлеющим уголькам, брошенным в ночное небо. Наблюдениям, правда, как предупреждают астрономы, может помешать большая Луна.
Чуть позже, кстати, омичи смогут полюбоваться и метеорным потоком Леониды. Максимум активности астрономического явления ожидается 17 ноября.
Ранее, напомним, руководитель омского планетария Владимир Крупко объяснил, почему в этом году увеличилось количество магнитных бурь. По словам астронома, это естественный процесс, сейчас максимальная солнечная активность. При падении активности магнитных бурь практически не будет.