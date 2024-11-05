«Огненный дождь» обрушится на Землю: когда омичам наблюдать за метеорным потоком

Ранее, напомним, руководитель омского планетария Владимир Крупко объяснил, почему в этом году увеличилось количество магнитных бурь. По словам астронома, это естественный процесс, сейчас максимальная солнечная активность. При падении активности магнитных бурь практически не будет.