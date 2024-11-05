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Posted 5 ноября, 09:06

Published 5 ноября, 09:06

Modified 5 ноября, 09:08

Updated 5 ноября, 09:08

Иллюстрация

«Огненный дождь» обрушится на Землю: когда омичам наблюдать за метеорным потоком

5 ноября 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

В ноябре омичам представится шанс увидеть сразу два метеорных потока

Рассказываем, когда ожидаются эффектные астрономические явления в ноябре.

В ноябре звездное небо украсит завораживающее явление — метеорные потоки Таурид. Речь идет о Южных и Северных Тауридах, которые «проследуют» друг за другом. Пик каждого из метеорных потоков произойдет с разницей в неделю.

Максимальная активность Южных Таурид, которые признают одним из самых ярких и продолжительных потоков, придется на вторник, 5 ноября, а 12 ноября стоит ожидать пик Северных Таурид. Они подобны тлеющим уголькам, брошенным в ночное небо. Наблюдениям, правда, как предупреждают астрономы, может помешать большая Луна.

Чуть позже, кстати, омичи смогут полюбоваться и метеорным потоком Леониды. Максимум активности астрономического явления ожидается 17 ноября.

Ранее, напомним, руководитель омского планетария Владимир Крупко объяснил, почему в этом году увеличилось количество магнитных бурь. По словам астронома, это естественный процесс, сейчас максимальная солнечная активность. При падении активности магнитных бурь практически не будет.

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#Юлия Истомина#Общество#Космос#Омск#Омская область#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Небо#Звезды
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