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Posted 5 ноября, 09:26

Published 5 ноября, 09:26

Modified 5 ноября, 09:28

Updated 5 ноября, 09:28

На омские прилавки рискует попасть опасное масло от предприятия-призрака из Адыгеи

На омские прилавки рискует попасть опасное масло от предприятия-призрака из Адыгеи

5 ноября 2024, 09:26
Фото: 1MI.
Производителя сливочного масла — компанию «Альфаторг» — не смогли найти по заявленному адресу.

От коллег омского Роспотребнадзора из Адыгеи поступило предупреждение: на прилавки омских магазинов могло поступить опасное сливочное масло. Производителем, как сообщили в пресс-службе ведомства, выступила компания «Альфаторг» из Республики Адыгея. Ее производство якобы находилось в станице Гиагинская.

Правда, по указанному адресу специалисты не смогли обнаружить никакого предприятия. Соответственно непонятно, кто и в каких условиях изготавливал сливочное масло «Крестьянское». Омичей, которые увидят данную продукцию, просят незамедлительно сообщать в региональный Роспотребнадзор.

Напомним, ранее глава омского минсельхоза Николай Дрофа заявил, что региону не грозит дефицит сливочного масла. За восемь месяцев 2024 года местные компании уже успели произвести больше 8 тысяч тонн масла.

В омском минсельхозе рассказали, столкнется ли регион с дефицитом сливочного масла
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Россия#Производство#Новости#Подделка#Молочная продукция#Сливочное масло#Фальсификация
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