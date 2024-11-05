На омские прилавки рискует попасть опасное масло от предприятия-призрака из Адыгеи

От коллег омского Роспотребнадзора из Адыгеи поступило предупреждение: на прилавки омских магазинов могло поступить опасное сливочное масло. Производителем, как сообщили в пресс-службе ведомства, выступила компания «Альфаторг» из Республики Адыгея. Ее производство якобы находилось в станице Гиагинская.