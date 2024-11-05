На омские прилавки рискует попасть опасное масло от предприятия-призрака из Адыгеи

Posted 5 ноября, 09:26
Published 5 ноября, 09:26
Modified 5 ноября, 09:28
Updated 5 ноября, 09:28
От коллег омского Роспотребнадзора из Адыгеи поступило предупреждение: на прилавки омских магазинов могло поступить опасное сливочное масло. Производителем, как сообщили в пресс-службе ведомства, выступила компания «Альфаторг» из Республики Адыгея. Ее производство якобы находилось в станице Гиагинская.
Правда, по указанному адресу специалисты не смогли обнаружить никакого предприятия. Соответственно непонятно, кто и в каких условиях изготавливал сливочное масло «Крестьянское». Омичей, которые увидят данную продукцию, просят незамедлительно сообщать в региональный Роспотребнадзор.
Напомним, ранее глава омского минсельхоза Николай Дрофа заявил, что региону не грозит дефицит сливочного масла. За восемь месяцев 2024 года местные компании уже успели произвести больше 8 тысяч тонн масла.