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Posted 5 ноября, 08:10

Published 5 ноября, 08:10

Modified 5 ноября, 11:42

Updated 5 ноября, 11:42

Канализационная авария грозит распространиться на деревни под Омском

Канализационный апокалипсис у кладбища: омичи задыхаются от вони и тонут в нечистотах

5 ноября 2024, 08:10
Фото: 1MI.

Канализационная авария грозит распространиться на деревни под Омском

Жители села Лузино столкнулись с серьезной проблемой: прорыв канализации затопил местное кладбище и угрожает распространиться на несколько населенных пунктов.

Жители Омского района оказались в эпицентре экологического кошмара. Прорыв магистральной канализации около села Лузино, деревни Приветная и микрорайона Входной превратил жизнь местных в настоящий ад. Фекальные стоки буквально затопили ближайшее кладбище, угрожая распространиться на населенные пункты.

«Могилы Приветнинского кладбища затоплены. Вся эта субстанция движется на деревню», — говорится в посте.

Ситуация усугубляется тем, что авария произошла не вчера — местные жители уже вторую неделю борются с последствиями. Постоянные отключения воды и безрезультатные работы коммунальщиков не дают ни малейшего шанса на скорое решение проблемы.

Фото: Скриншот с паблика «ЧП Омск»

Между тем администрация Омского района, наконец, отреагировала на крик о помощи. Специализированный комбинат бытовых услуг направил аварийную бригаду для устранения порыва на канализационно-насосной станции.

«О результатах устранения аварий сообщим вам не позднее завтрашнего дня», — комментирует администрация района.

Напомним, что ранее омичи выразили недовольство по поводу недостаточной активности властей в ситуации с затоплением в Осташково. В министерстве региональной безопасности отметили, что в настоящее время на месте задействованы 11 насосных станций, что способствует снижению уровня воды.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Авария#Кладбище#Администрация#Новости#Коммунальщики#Бригада#Городская инфраструктура
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