Канализационный апокалипсис у кладбища: омичи задыхаются от вони и тонут в нечистотах

Напомним, что ранее омичи выразили недовольство по поводу недостаточной активности властей в ситуации с затоплением в Осташково. В министерстве региональной безопасности отметили, что в настоящее время на месте задействованы 11 насосных станций, что способствует снижению уровня воды.