Канализационный апокалипсис у кладбища: омичи задыхаются от вони и тонут в нечистотах

Posted 5 ноября, 08:10
Published 5 ноября, 08:10
Modified 5 ноября, 11:42
Updated 5 ноября, 11:42
Жители Омского района оказались в эпицентре экологического кошмара. Прорыв магистральной канализации около села Лузино, деревни Приветная и микрорайона Входной превратил жизнь местных в настоящий ад. Фекальные стоки буквально затопили ближайшее кладбище, угрожая распространиться на населенные пункты.
«Могилы Приветнинского кладбища затоплены. Вся эта субстанция движется на деревню», — говорится в посте.
Ситуация усугубляется тем, что авария произошла не вчера — местные жители уже вторую неделю борются с последствиями. Постоянные отключения воды и безрезультатные работы коммунальщиков не дают ни малейшего шанса на скорое решение проблемы.
Между тем администрация Омского района, наконец, отреагировала на крик о помощи. Специализированный комбинат бытовых услуг направил аварийную бригаду для устранения порыва на канализационно-насосной станции.
«О результатах устранения аварий сообщим вам не позднее завтрашнего дня», — комментирует администрация района.
Напомним, что ранее омичи выразили недовольство по поводу недостаточной активности властей в ситуации с затоплением в Осташково. В министерстве региональной безопасности отметили, что в настоящее время на месте задействованы 11 насосных станций, что способствует снижению уровня воды.