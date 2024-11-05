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Posted 5 ноября, 04:24

Published 5 ноября, 04:24

Modified 5 ноября, 04:28

Updated 5 ноября, 04:28

Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль

Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль

5 ноября 2024, 04:24
Фото: Пресс-служба правительства Омской области.
Ремонт дороги проводился в рамках нацпроекта, участки трассы продолжат обновлять в 2025–2026 годах.

В Омской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали еще два участка трассы Называевск-Исилькуль. О завершении работ на отрезках 69-70 км и 70-72 км сегодня, 5 ноября, рассказал губернатор Виталий Хоценко. Ранее еще один участок 35-37 км был отремонтирован на территории Называевского района.

«Отремонтировали трассу благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — прокомментировал Хоценко.
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

В следующие годы уже запланирован ремонт других участков трассы. В 2025 году, например, отремонтируют участок 37-43 км, а в 2026 — 43-45 км.

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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Ремонт#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Губернатор#Новости#Нацпроект#Исилькульский район#Виталий Хоценко
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