Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль

В Омской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали еще два участка трассы Называевск-Исилькуль. О завершении работ на отрезках 69-70 км и 70-72 км сегодня, 5 ноября, рассказал губернатор Виталий Хоценко. Ранее еще один участок 35-37 км был отремонтирован на территории Называевского района.