Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль

Posted 5 ноября, 04:24
Published 5 ноября, 04:24
Modified 5 ноября, 04:28
Updated 5 ноября, 04:28
В Омской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали еще два участка трассы Называевск-Исилькуль. О завершении работ на отрезках 69-70 км и 70-72 км сегодня, 5 ноября, рассказал губернатор Виталий Хоценко. Ранее еще один участок 35-37 км был отремонтирован на территории Называевского района.
«Отремонтировали трассу благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — прокомментировал Хоценко.
В следующие годы уже запланирован ремонт других участков трассы. В 2025 году, например, отремонтируют участок 37-43 км, а в 2026 — 43-45 км.