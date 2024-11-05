Финансист Беляев оценил пророчество Медведева о будущем доллара

Единственным тревожным фактором Беляев назвал госдолг США. Однако, он пояснил, что долг не представляет собой аморфную массу и все страны одновременно не начнут требовать от Вашингтона этот долг. Дело в том, что данный долг представляет собой массу отдельных пакетов бумаг, каждый из которых имеет конкретные суммы, сроки и проценты, поэтому предъявить что-то можно только в рамках определенного регламента. Собеседник издания добавил, что в нормальном состоянии экономика США способна обслуживать госдолг и она имеет неплохой запас прочности. Поэтому, по мнению финансового аналитика, ждать краха доллара в ближайшем будущем не стоит.