Финансист Беляев оценил пророчество Медведева о будущем доллара

Posted 5 ноября, 09:39
Published 5 ноября, 09:39
Modified 5 ноября, 09:46
Updated 5 ноября, 09:46
Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Ридусу» прокомментировал высказывание заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в беседе с телеканалом RT. Дмитрий Анатольевич заявил, что доллар рано или поздно ожидает крах, и это нанесет большой урон экономике, в том числе и в России.
Экономист считает, что сейчас не нужно переживать за судьбу американской валюты. Он пояснил, что доллар является продолжением американской экономики, которая показывает рост на уровне около 3% и инфляцию менее 3%, при этом безработица в США остается на прежнем уровне. Поэтому, по словам эксперта, признаков кризиса американской экономики нет, и переживать за доллар не стоит.
Единственным тревожным фактором Беляев назвал госдолг США. Однако, он пояснил, что долг не представляет собой аморфную массу и все страны одновременно не начнут требовать от Вашингтона этот долг. Дело в том, что данный долг представляет собой массу отдельных пакетов бумаг, каждый из которых имеет конкретные суммы, сроки и проценты, поэтому предъявить что-то можно только в рамках определенного регламента. Собеседник издания добавил, что в нормальном состоянии экономика США способна обслуживать госдолг и она имеет неплохой запас прочности. Поэтому, по мнению финансового аналитика, ждать краха доллара в ближайшем будущем не стоит.