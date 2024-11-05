Алина Загитова рассказала правду об отношениях с Евгенией Медведевой после Олимпиады

Posted 5 ноября, 11:14
Published 5 ноября, 11:14
Modified 5 ноября, 14:26
Updated 5 ноября, 14:26
Несколько дней назад на YouTube-канале Надежды Стрелец вышло интервью с Олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой, сейчас количество просмотров у видео приближается к миллиону.
В разговоре со Стрелец фигуристка рассказала об отношениях с бывшей соперницей и одновременно партнером по сборной Евгенией Медведевой. Загитова поделилась, что сейчас они не общаются, более того, на мероприятиях, где приходится видеться, Женя с ней даже не здоровается.
«Обидно, но я уже привыкла. Может, я ей напоминаю о чем-то плохом. Раньше я переживала, сейчас уже нет. Я всегда хотела дружить с Женей и даже в интервью говорила, что мы подруги. Я говорила это искренне, я всегда говорю искренне, я никогда не буду юлить, лучше промолчу. И мне всегда хотелось дружить с ней», — рассказала Алина.
После Олимпиады в Пхенчхане отношения спортсменок резко сошли на нет. Долгая пауза в общении прервалась на следующем зимнем празднике спорта — в Пекине в 2022 году. Тогда девушек «помирила» гимнастка Маргарита Мамун.
«Вроде отношения наладились, потом в Москве общались, а потом все — непонятно из-за чего, ни ссоры, ничего не было. У нас какие-то эмоциональные качели», — добавила Загитова.
Отметим, что с разницей в один день на YouTube-канале Ксении Собчак появилось интервью с Евгенией Медведевой. Это породило новую вспышку сравнений фигуристок и обсуждения их жизни вне большого спорта.
«Ни обид, ни претензий, ни пафоса, ни одного плохого слова, ни про кого, даже про хейтеров, очень достойно! В 22 года мудрости и ума больше, чем у взрослых. Вызывает большое уважение. Спасибо Алина, спасибо Надежда», — пишут пользователи под интервью Алины.
«Невероятная Женя. Интеллигентная, рассудительная, со стержнем внутри. А какая речь — как у большой артистки, поставленная, четкая, грамотная. Потрясающе смотрится в кадре. Супер-интервью! Спасибо», — так отзываются поклонники под интервью Жени.
Многие комментаторы также отмечали, что обе девушки прекрасны и сравнивать их не стоит, так как каждая индивидуальна.
«Жаль, что интервью Алины и Жени вышли почти в один день. В комментариях снова сплошные сравнения, снова споры о том, кто лучше выглядит, говорит. А ведь стоит признать, что обе девушки прекрасные и сильные личности, у которых уже совершенно своя, другая жизнь, вне спортивной карьеры и состязаний друг с другом. Рада, что обе находят себя в новых проектах», — пишет девушка в сети.
Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане 17-летняя Евгения Медведева проиграла 15-летней Алине Загитовой, которая показала лучший результат в короткой программе и опередила соперницу на 1,31 балла. Такой отрыв позволил Загитовой выиграть золотую медаль, Медведева же стала второй.
Обе фигуристки тренировались у Этери Тутберидзе. К тому моменту Женя уже была двукратной чемпионкой мира, а Алина проводила лишь первый «взрослый» сезон. Отметим при этом, что на предолимпийском чемпионате Европы Загитова также обошла Медведеву.
Источник: РБК, МК, youtube, соцсети