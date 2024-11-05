Алина Загитова рассказала правду об отношениях с Евгенией Медведевой после Олимпиады

В разговоре со Стрелец фигуристка рассказала об отношениях с бывшей соперницей и одновременно партнером по сборной Евгенией Медведевой. Загитова поделилась, что сейчас они не общаются, более того, на мероприятиях, где приходится видеться, Женя с ней даже не здоровается.