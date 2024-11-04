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Posted 4 ноября, 13:43

Published 4 ноября, 13:43

Modified 4 ноября, 13:48

Updated 4 ноября, 13:48

В Омске закрылась популярная сеть булочных-кондитерских «У Ганса»

В Омске закрылась популярная сеть булочных-кондитерских «У Ганса»

4 ноября 2024, 13:43
Фото: Алексей Сорокин.
Объявление о закрытии производства появилось на дверях кондитерской по улице 10 лет Октября, 113.

Руководитель Центра краеведческой информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина Алексей Сорокин рассказал, что в Омске закрылась известная сеть булочных-кондитерских «У Ганса». Последний рабочий день заведения был 30 октября.

«Булочная — кондитерская „У Ганса“ закрылась… Пережила пандемию и не менее сложные последующие годы. Конец прекрасной эпохи…» — написал Алексей Сорокин на своей странице в соцсети.

Сейчас на дверях филиала по улице 10 лет Октября, 113, наклеено объявление, которое подтверждает окончание работы кондитерской. По информации NGS55.RU, булочная по улице Лукашевича, 6к1, тоже больше не работает.

Фото: Алексей Сорокин

Напомним, что ранее на Зеленом острове закрылось кафе «Чайная юрта». Причиной стало уведомление от администрации Советского округа, в котором говорилось, что торговая точка располагается на территории парка незаконно.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Закрытие#Новости#Булочная
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