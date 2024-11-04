В Омске закрылась популярная сеть булочных-кондитерских «У Ганса»

Posted 4 ноября, 13:43
Published 4 ноября, 13:43
Modified 4 ноября, 13:48
Updated 4 ноября, 13:48
Руководитель Центра краеведческой информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина Алексей Сорокин рассказал, что в Омске закрылась известная сеть булочных-кондитерских «У Ганса». Последний рабочий день заведения был 30 октября.
«Булочная — кондитерская „У Ганса“ закрылась… Пережила пандемию и не менее сложные последующие годы. Конец прекрасной эпохи…» — написал Алексей Сорокин на своей странице в соцсети.
Сейчас на дверях филиала по улице 10 лет Октября, 113, наклеено объявление, которое подтверждает окончание работы кондитерской. По информации NGS55.RU, булочная по улице Лукашевича, 6к1, тоже больше не работает.
Напомним, что ранее на Зеленом острове закрылось кафе «Чайная юрта». Причиной стало уведомление от администрации Советского округа, в котором говорилось, что торговая точка располагается на территории парка незаконно.