В Омске «Радость» продают за 42 млн рублей

Posted 4 ноября, 10:47
Published 4 ноября, 10:47
Modified 4 ноября, 10:51
Updated 4 ноября, 10:51
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже двухэтажного торгового комплекса «Радость», расположенного по адресу ул. Ядринцева, 24. За действующий бизнес владелец просит 42 млн рублей.
«Кирпичная 2-x этажная пристройка к многоэтажному жилому дому имеет несколькo отдельных входов и пандуc, также есть цокольный этаж. Торговый комплекс расположен на первой линии у оживленной дороги по ул. Завертяева, с большим потоком транспорта. Рядом остановка „Детский сад“, большая проходимость», — отмечает продавец.
Площадь первого этажа составляет 228,4 кв. м., второго — 303 кв. м., а цокольный этаж занимает 265,4 кв. м. В помещении проведен интернет, работают охранная и пожарная сигнализации, кондиционеры и вентиляция.