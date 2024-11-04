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Posted 4 ноября, 10:47

Published 4 ноября, 10:47

Modified 4 ноября, 10:51

Updated 4 ноября, 10:51

Иллюстрация

В Омске «Радость» продают за 42 млн рублей

4 ноября 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
В Амуре на продажу выставили торговый комплекс «Радость», за действующий бизнес продавец просит 42 млн рублей.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже двухэтажного торгового комплекса «Радость», расположенного по адресу ул. Ядринцева, 24. За действующий бизнес владелец просит 42 млн рублей.

«Кирпичная 2-x этажная пристройка к многоэтажному жилому дому имеет несколькo отдельных входов и пандуc, также есть цокольный этаж. Торговый комплекс расположен на первой линии у оживленной дороги по ул. Завертяева, с большим потоком транспорта. Рядом остановка „Детский сад“, большая проходимость», — отмечает продавец.

Площадь первого этажа составляет 228,4 кв. м., второго — 303 кв. м., а цокольный этаж занимает 265,4 кв. м. В помещении проведен интернет, работают охранная и пожарная сигнализации, кондиционеры и вентиляция.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Авито
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Продажа#Торговля#Новости#Торговый комплекс#Авито#Продажа бизнеса
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