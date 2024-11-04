Проблемы с оплатой проезда: омичи страдают от сбоев в автобусах

В Омске жители продолжают сталкиваться с проблемами в общественном транспорте, особенно на маршруте автобуса №45. Один из пассажиров поделился своими наблюдениями в паблике. В автобусе не работали валидаторы, а кондуктора не было, поэтому оплату за проезд приходилось производить у водителя. Однако это не единственная проблема: все шесть валидаторов издавали звуковой сигнал ошибки каждые 11 секунд, что создало дополнительный дискомфорт для пассажиров.