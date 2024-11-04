Проблемы с оплатой проезда: омичи страдают от сбоев в автобусах

Posted 4 ноября, 06:50
Published 4 ноября, 06:50
Modified 4 ноября, 06:52
Updated 4 ноября, 06:52
В Омске жители продолжают сталкиваться с проблемами в общественном транспорте, особенно на маршруте автобуса №45. Один из пассажиров поделился своими наблюдениями в паблике. В автобусе не работали валидаторы, а кондуктора не было, поэтому оплату за проезд приходилось производить у водителя. Однако это не единственная проблема: все шесть валидаторов издавали звуковой сигнал ошибки каждые 11 секунд, что создало дополнительный дискомфорт для пассажиров.
Другой житель Омска поделился своим опытом: иногда валидаторы вроде бы работают, но не издают никаких звуков. В таких случаях пассажиры прикладывают карту, надеясь, что оплата прошла успешно.
«А потом приходишь домой, проверяешь карту, а у тебя — минус 70 р за одну поездку», — комментирует омич.
Ещё одна омичка рассказала о ситуации, когда валидатор выдал ошибку, но деньги всё равно были списаны с её карты. Она часто ездит с пересадками, и из-за таких сбоев ей приходится оплачивать вдвое больше поездок, чем она совершает на самом деле.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что в Кировском округе Омска строится новый микрорайон «Зеленая река». Сообщения о новой трамвайной линии не подтвердились; в пресс-службе городской администрации заявили, что речь идет о троллейбусной линии.