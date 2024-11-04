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Posted 4 ноября, 06:50

Published 4 ноября, 06:50

Modified 4 ноября, 06:52

Updated 4 ноября, 06:52

Омичи жалуются на сбои в работе валидаторов в общественном транспорте

Проблемы с оплатой проезда: омичи страдают от сбоев в автобусах

4 ноября 2024, 06:50
Фото: 1MI.

Омичи жалуются на сбои в работе валидаторов в общественном транспорте

Жители Омска продолжают сталкиваться с проблемами в общественном транспорте: на маршруте автобуса №45 не работают валидаторы, а кондуктора отсутствуют, что вынуждает пассажиров оплачивать проезд у водителя.

В Омске жители продолжают сталкиваться с проблемами в общественном транспорте, особенно на маршруте автобуса №45. Один из пассажиров поделился своими наблюдениями в паблике. В автобусе не работали валидаторы, а кондуктора не было, поэтому оплату за проезд приходилось производить у водителя. Однако это не единственная проблема: все шесть валидаторов издавали звуковой сигнал ошибки каждые 11 секунд, что создало дополнительный дискомфорт для пассажиров.

Другой житель Омска поделился своим опытом: иногда валидаторы вроде бы работают, но не издают никаких звуков. В таких случаях пассажиры прикладывают карту, надеясь, что оплата прошла успешно.

«А потом приходишь домой, проверяешь карту, а у тебя — минус 70 р за одну поездку», — комментирует омич.

Ещё одна омичка рассказала о ситуации, когда валидатор выдал ошибку, но деньги всё равно были списаны с её карты. Она часто ездит с пересадками, и из-за таких сбоев ей приходится оплачивать вдвое больше поездок, чем она совершает на самом деле.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что в Кировском округе Омска строится новый микрорайон «Зеленая река». Сообщения о новой трамвайной линии не подтвердились; в пресс-службе городской администрации заявили, что речь идет о троллейбусной линии.

И все-таки троллейбусы: в омскую «Зеленую реку» поедет новый транспорт
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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Омск#Омская область#Автобус#Пассажиры#Новости#Валидатор#Проблемы
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