Медикам Омской области предлагают вакансии с зарплатой до 170 тысяч рублей

На портале Работа России появились вакансии для врачей с высокой заработной платой. Больше всего готовы платить врачу-хирургу в Колосовской ЦРБ — от 150 до 170 тысяч рублей. В обязанности работка будет входить оказание квалифицированной медицинской помощи, разработка планов обследований, а также оказание неотложной помощи.