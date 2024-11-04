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Posted 4 ноября, 12:29

Published 4 ноября, 12:29

Modified 4 ноября, 12:52

Updated 4 ноября, 12:52

Медикам Омской области предлагают вакансии с зарплатой до 170 тысяч рублей

Медикам Омской области предлагают вакансии с зарплатой до 170 тысяч рублей

4 ноября 2024, 12:29
Фото: 1MI.
Новые вакансии с высокой зарплатой появились на портале Работа России.

На портале Работа России появились вакансии для врачей с высокой заработной платой. Больше всего готовы платить врачу-хирургу в Колосовской ЦРБ — от 150 до 170 тысяч рублей. В обязанности работка будет входить оказание квалифицированной медицинской помощи, разработка планов обследований, а также оказание неотложной помощи.

В это же учреждение требуется врач акушер-гинеколог, ему готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей. От кандидата ждут наличия высшего образования, ответственного отношения к работе и исполнения обязанностей по стандарту.

В Русско-Полянской ЦРБ ищут врача анестезиолога-реаниматолога, который будет иметь высшее образование и выполнять работу по должностной инструкции. Согласно вакансии, специалист на этой должности сможет зарабатывать до 160 тысяч рублей.

Высокую зарплату предлагают врачу-хирургу в Тюкалинской ЦРБ — от 100 до 150 тысяч рублей. В его обязанности будет входить прием пациентов в поликлинике по заболеванию, медицинские осмотры, диспансеризация и оформление документации.

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