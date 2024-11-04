Компания Inweasta анонсировала покупку российской части «ППФ Страхование жизни»

Андрей Елинсон обращает внимание, что рынок страхования жизни в РФ в последние годы стабильно растет: за прошлый год прирост равнялся 50%, а в первом полугодии текущего года — уже 42%. При оценке сделки особое внимание уделяли текущей ситуации в отрасли и дальнейшим перспективам ее роста. Планируется довести до конца юридическое оформление сделки уже в ноябре этого года.