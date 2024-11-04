Компания Inweasta анонсировала покупку российской части «ППФ Страхование жизни»

Posted 4 ноября, 08:01
Published 4 ноября, 08:01
Modified 4 ноября, 08:19
Updated 4 ноября, 08:19
Он дал свой комментарий журналу «Компания», отметив, что группа компаний сумела предложить достаточно заманчивые условия, показав себя современным и профессиональным контрагентом, который в состоянии обеспечивать дальнейшее развитие страхового бизнеса в рамках стандартов качества и корпоративной культуры, заложенных предыдущим акционером и менеджментом. Об этом информирует ko.ru.
Андрей Елинсон обращает внимание, что рынок страхования жизни в РФ в последние годы стабильно растет: за прошлый год прирост равнялся 50%, а в первом полугодии текущего года — уже 42%. При оценке сделки особое внимание уделяли текущей ситуации в отрасли и дальнейшим перспективам ее роста. Планируется довести до конца юридическое оформление сделки уже в ноябре этого года.
Стратегия развития «ППФ Страхование жизни», утвержденная ЦБ РФ, подразумевает сохранение всего штата сотрудников и наращивание рентабельности. В компании не ожидается кардинальных перемен. Елинсон пообещал, что качество страховых продуктов по-прежнему будет крайне высоким.
«Мы рады, что менеджмент, в том числе глава совета директоров Вит Седлачек, продолжит работу — это, несомненно, большое подспорье для реализации нашей стратегии», — осветил ближайшие перспективы компании Елинсон.
Уже обещано, что Inweasta не будет вмешиваться в операционную деятельность «ППФ Страхование жизни», однако намеревается усилить стратегический уровень управления, принимая в совет директоров как можно больше экспертов.
По словам будущего владельца, агенты рассматриваются не в качестве подрядчиков, а как партнеры и полноценная часть команды — с ними будет вестись тесное взаимодействие исходя из такой политики.
В начале следующего года «ППФ Страхование жизни» поменяет название, однако клиентам будут оказываться услуги стабильно высокого качества.
Андрей Елинсон также дал обещание, что смена акционера не окажет влияние на положение компании на рынке, потому что ведущими слагаемыми успеха остаются профессионализм команды и высокий уровень оказываемых услуг.
Inweasta — независимая инвестиционная группа, которая существует уже два года благодаря инициативе Андрея Елинсона, экс-главы компании А1. Благодаря его управлению Inweasta показала себя независимым игроком на международных инвестиционных рынках.
Основатель группы компаний в качестве приоритета деятельности ГК выделяет строгие профессиональные стандарты и независимость в бизнесе. Команду Inweasta отличает разнообразие экспертов, которые имеют большой опыт в юридических и инвестиционных отраслях. Штаб-квартира организации функционирует в Дубае, а офисы открыты в Гонконге, Стамбуле, Вене.