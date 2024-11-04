Даррен Диц не попал в заявку на выездную серию игр омского «Авангарда»

Posted 4 ноября, 11:28
Published 4 ноября, 11:28
Modified 4 ноября, 11:40
Updated 4 ноября, 11:40
Сегодня в своих соцсетях «Авангард» опубликовал состав, который поедет на ближайший выезд на Дальний Восток. Первая встреча состоится уже завтра: 5 ноября «ястребы» сыграют с «Амуром» в Хабаровске, а 7 ноября — с «Адмиралом» во Владивостоке.
В составе омской команды произошли важные изменения. Вне заявки оказался защитник Даррен Диц. Напомним, что недавно появились слухи о его уходе из «Авангарда». При этом ряды «ястребов» пополнил нападающий Матвей Заседа, которого только 2 ноября обменяли из «Спартака».
Напомним, что в ближайшее время в «Авангарде» может смениться главный тренер, одна из основных кандидатур на это место — канадский специалист Жерар Галлан. Главная проблема — в величине контракта, которую требует экс-тренер сборной Канады и ведущих клубов НХЛ. По информации хоккейных экспертов, сумма достигает 2,5 миллионов долларов.