Даррен Диц не попал в заявку на выездную серию игр омского «Авангарда»

Сегодня в своих соцсетях «Авангард» опубликовал состав, который поедет на ближайший выезд на Дальний Восток. Первая встреча состоится уже завтра: 5 ноября «ястребы» сыграют с «Амуром» в Хабаровске, а 7 ноября — с «Адмиралом» во Владивостоке.