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Posted 4 ноября, 11:28

Published 4 ноября, 11:28

Modified 4 ноября, 11:40

Updated 4 ноября, 11:40

Даррен Диц не попал в заявку на выездную серию игр омского «Авангарда»

Даррен Диц не попал в заявку на выездную серию игр омского «Авангарда»

4 ноября 2024, 11:28
Фото: ХК «Авангард».
5 и 7 ноября омский клуб проведет игры во Владивостоке и Хабаровске.

Сегодня в своих соцсетях «Авангард» опубликовал состав, который поедет на ближайший выезд на Дальний Восток. Первая встреча состоится уже завтра: 5 ноября «ястребы» сыграют с «Амуром» в Хабаровске, а 7 ноября — с «Адмиралом» во Владивостоке.

В составе омской команды произошли важные изменения. Вне заявки оказался защитник Даррен Диц. Напомним, что недавно появились слухи о его уходе из «Авангарда». При этом ряды «ястребов» пополнил нападающий Матвей Заседа, которого только 2 ноября обменяли из «Спартака».

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что в ближайшее время в «Авангарде» может смениться главный тренер, одна из основных кандидатур на это место — канадский специалист Жерар Галлан. Главная проблема — в величине контракта, которую требует экс-тренер сборной Канады и ведущих клубов НХЛ. По информации хоккейных экспертов, сумма достигает 2,5 миллионов долларов.

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#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард
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