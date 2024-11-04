Черная пятница в 2024 году: когда начнется и стоит ли верить скидкам

Posted 4 ноября, 05:25
Published 4 ноября, 05:25
Modified 4 ноября, 05:27
Updated 4 ноября, 05:27
Главная осенняя распродажа на российских маркетплейсах стартовала уже сейчас. Например, Ozon уже предлагает товары со скидками до 85%, товары по сниженной цене предлагают приобрести до 14 ноября. Wildberries также начал акцию заранее, обещая максимальные скидки до 90% в период с 11 по 14 ноября.
На разные категории товаров установлены различные уровни скидок. Электронику и игрушки можно будет купить с дисконтом до 60%, мебель и товары для дома — до 60%, косметику — до 70%, а одежду и обувь — до 80%.
Покупателей «Мегамаркета» ждет распродажа «Зеленый день», которая пройдет 11–12 ноября. На «Яндекс Маркете» акция продлится почти две недели — с 1 по 13 ноября, причем пик скидок придется на 11 ноября.
Крупнейшие маркетплейсы России запускают масштабные распродажи к «11.11» и «Черной пятнице» со скидками до 90%.
Финальная волна осенних скидок накроет магазины 29 ноября и продлится три дня. Это ориентировочные даты, так как каждый магазин может установить своё время проведения, начать раньше или закончить позже. Традиция «Черной пятницы» пришла к нам из Соединенных Штатов, где торговые сети придумали устраивать распродажи сразу после Дня благодарения для восполнения убытков от праздничных дней.
Впервые в России Чёрная пятница прошла в 2013 году. Однако скидки оказались не такими эффектными, как ожидали люди. Часто они были в пределах 10–20%, а распродавались не самые востребованные товары. Эта тенденция сохраняется и сейчас, когда самые большие скидки делаются на самые бесполезные вещи. Тем не менее купить нужную вещь по меньшей цене все-таки реально.
Самые большие скидки, как мы уже писали выше, принято ловить в крупных сетевых магазинах и на маркетплейсах:
Не спешите скупить все и сразу. Не всегда большие скидки повод для того, чтобы оставить в магазинах весь свой кошелек. Важно держать себя в руках и мыслить рационально. Дадим несколько советов:
составьте список нужных вещей;
определите бюджет;
внимательно изучайте качество вещи перед покупкой;
не теряйте голову из-за скидок.
А какие полезные покупки можно сделать в Черную пятницу:
Город55 попросил омичей поделиться опытом прошлогодних покупок в дни скидок.
«А разве в „Черную пятницу“ цена на что-то меньше стала? Не заметила такого»;
«Хотела купить порошок на WB, закинула в корзину. В „Черную пятницу“ он стоил 1300 рублей, перечеркнутая цена была 3290 рублей. Сегодня его цена без „Черных пятниц“ — 789 рублей. Почти на 50% меньше»;
«Купила зимние кроссовки в „Черную пятницу“ за 2400 рублей. Через неделю стоили 1600 рублей»;
«Купила сигнализацию на авто, кучу носков и кремов. Каких-либо грандиозных скидок не было»;
«Не ведитесь на „Черную пятницу“, лохотрон. Отложила в корзину пуховик до „Черной пятницы“. Его цена была 7 тысяч с копейками, перечеркнутая — 9 тысяч. В день „Черной пятницы“ перечеркнутая цена стала 19 тысяч, а „скидочная“ — почти 9 тысяч»;
«Я в Лэтуаль, Мегамаркет сделала покупки, на ВБ только шорты и кофточку купила ребенку, дешевле была цена, чем в магазине»;
«Я много всего купила: платье, туфли, ботинки, косметику люкс, парню ботинки и куртку, еще билет на самолёт со скидкой. Я давно все это хотела купить, специально пятницу ждала».