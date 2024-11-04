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Posted 4 ноября, 05:25

Published 4 ноября, 05:25

Modified 4 ноября, 05:27

Updated 4 ноября, 05:27

Черная пятница в 2024 году: когда начнется и стоит ли верить скидкам

Черная пятница в 2024 году: когда начнется и стоит ли верить скидкам

4 ноября 2024, 05:25
Фото: 1MI.
Чёрная пятница — главная распродажа года. Рассказываем‚ когда она пройдет в 2024 году и на чем у омичей получалось сэкономить.

Когда начнется распродажа «11.11» в России

Главная осенняя распродажа на российских маркетплейсах стартовала уже сейчас. Например, Ozon уже предлагает товары со скидками до 85%, товары по сниженной цене предлагают приобрести до 14 ноября. Wildberries также начал акцию заранее, обещая максимальные скидки до 90% в период с 11 по 14 ноября.

На разные категории товаров установлены различные уровни скидок. Электронику и игрушки можно будет купить с дисконтом до 60%, мебель и товары для дома — до 60%, косметику — до 70%, а одежду и обувь — до 80%.

Покупателей «Мегамаркета» ждет распродажа «Зеленый день», которая пройдет 11–12 ноября. На «Яндекс Маркете» акция продлится почти две недели — с 1 по 13 ноября, причем пик скидок придется на 11 ноября.

Крупнейшие маркетплейсы России запускают масштабные распродажи к «11.11» и «Черной пятнице» со скидками до 90%.

Фото: скриншот с маркетплейса Ozon

Что такое «Черная пятница» и когда она будет

Финальная волна осенних скидок накроет магазины 29 ноября и продлится три дня. Это ориентировочные даты, так как каждый магазин может установить своё время проведения, начать раньше или закончить позже. Традиция «Черной пятницы» пришла к нам из Соединенных Штатов, где торговые сети придумали устраивать распродажи сразу после Дня благодарения для восполнения убытков от праздничных дней.

Впервые в России Чёрная пятница прошла в 2013 году. Однако скидки оказались не такими эффектными, как ожидали люди. Часто они были в пределах 10–20%, а распродавались не самые востребованные товары. Эта тенденция сохраняется и сейчас, когда самые большие скидки делаются на самые бесполезные вещи. Тем не менее купить нужную вещь по меньшей цене все-таки реально.

Чёрная пятница: скидки магазинов

Самые большие скидки, как мы уже писали выше, принято ловить в крупных сетевых магазинах и на маркетплейсах:

  • Wildberries («Вайлдберриз»);
  • Ozon («Озон»);
  • «Яндекс Маркет»;
  • «Мегамаркет»;
  • AliЕxpress;
  • магазины электроники: «M.Видео», «Эльдорадо», «Плеер.ру», «Технопарк» и другие;
  • магазины одежды и обуви: «Стокманн», Lamoda, Rendez-Vous и другие;
  • магазины косметики: «Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», «Рив Гош», «Золотое яблоко.

Советы шопоголика перед большими распродажами

Не спешите скупить все и сразу. Не всегда большие скидки повод для того, чтобы оставить в магазинах весь свой кошелек. Важно держать себя в руках и мыслить рационально. Дадим несколько советов:

  • составьте список нужных вещей;

  • определите бюджет;

  • внимательно изучайте качество вещи перед покупкой;

  • не теряйте голову из-за скидок.

А какие полезные покупки можно сделать в Черную пятницу:

  • подарки на Новый год;
  • дорогие товары, которые в любом случае нужны даже без скидки (смартфон, ноутбук, качественная брендовая обувь и одежда, бытовая техника);
  • повседневная одежда и обувь;
  • продукты длительного хранения (например, кофе, чай);
  • бытовая химия (стиральный порошок, мыло, средства для мытья посуды);
  • бытовая техника (чайник, пылесос, микроволновка);
  • парфюмерия и косметика;
  • давняя мечта (например, дорогая книга, игровая приставка).

Что удавалось «урвать» омичам в «Черную пятницу»

Город55 попросил омичей поделиться опытом прошлогодних покупок в дни скидок.

«А разве в „Черную пятницу“ цена на что-то меньше стала? Не заметила такого»;
«Хотела купить порошок на WB, закинула в корзину. В „Черную пятницу“ он стоил 1300 рублей, перечеркнутая цена была 3290 рублей. Сегодня его цена без „Черных пятниц“ — 789 рублей. Почти на 50% меньше»;
«Купила зимние кроссовки в „Черную пятницу“ за 2400 рублей. Через неделю стоили 1600 рублей»;
«Купила сигнализацию на авто, кучу носков и кремов. Каких-либо грандиозных скидок не было»;
«Не ведитесь на „Черную пятницу“, лохотрон. Отложила в корзину пуховик до „Черной пятницы“. Его цена была 7 тысяч с копейками, перечеркнутая — 9 тысяч. В день „Черной пятницы“ перечеркнутая цена стала 19 тысяч, а „скидочная“ — почти 9 тысяч»;
«Я в Лэтуаль, Мегамаркет сделала покупки, на ВБ только шорты и кофточку купила ребенку, дешевле была цена, чем в магазине»;
«Я много всего купила: платье, туфли, ботинки, косметику люкс, парню ботинки и куртку, еще билет на самолёт со скидкой. Я давно все это хотела купить, специально пятницу ждала».
Скидки достигнут 90%: с россиянами поделились лайфхаками перед осенней распродажей
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