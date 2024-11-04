Черная пятница в 2024 году: когда начнется и стоит ли верить скидкам

Впервые в России Чёрная пятница прошла в 2013 году. Однако скидки оказались не такими эффектными, как ожидали люди. Часто они были в пределах 10–20%, а распродавались не самые востребованные товары. Эта тенденция сохраняется и сейчас, когда самые большие скидки делаются на самые бесполезные вещи. Тем не менее купить нужную вещь по меньшей цене все-таки реально.