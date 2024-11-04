Кожевников призвал вернуть легендарного диктора омского «Авангарда» Надежду Демичеву

Posted 4 ноября, 08:50
Published 4 ноября, 08:50
Modified 4 ноября, 09:29
Updated 4 ноября, 09:29
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал несколько советов руководству «Авангарда», которые помогут исправить текущую ситуацию. По мнению хоккейного эксперта, в первую очередь нужно подключить к работе с командой легенд омского хоккея — Антона Курьянова, Дмитрия Рябыкина, Александра Свитова и Максима Сушинского.
«Они не временщики, в регионе на всю жизнь, для них „Авангард“ — не страна дураков. Думаю, эти ребята подскажут, что пора менять курс. Хватит возиться с иностранцами, дайте шанс своей молодежи. Такой омский мастер, как Ткачев, способен стать кумиром для многих поколений сибирских мальчишек. В конце концов „Омские Ястребы“ — лидеры Золотого дивизиона МХЛ, там много мальчишек на вырост. Уважайте свои традиции, свою историю!» — передает слова Кожевникова «Спортс».
Он также посоветовал вернуть на арену легендарного омского диктора Надежду Демичеву, которая была «голосом» «Авангарда» несколько десятилетий.
«Первым делом верните женщину-диктора, с голосом которой много десятилетий ассоциировался Омск!» — добавил двукратный олимпийский чемпион.
Напомним, что руководство «Авангарда» все еще ищет кандидата на пост главного тренера. Заменить Сергея Звягина может канадский специалист Жерар Галлан. За свою тренерскую карьеру он успел поработать со сборной Канады и ведущими клубами НХЛ. Главная проблема — в величине контракта, который требует Галлан. По информации хоккейных экспертов, сумма достигает 2,5 миллионов долларов.