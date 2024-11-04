Кожевников призвал вернуть легендарного диктора омского «Авангарда» Надежду Демичеву

Напомним, что руководство «Авангарда» все еще ищет кандидата на пост главного тренера. Заменить Сергея Звягина может канадский специалист Жерар Галлан. За свою тренерскую карьеру он успел поработать со сборной Канады и ведущими клубами НХЛ. Главная проблема — в величине контракта, который требует Галлан. По информации хоккейных экспертов, сумма достигает 2,5 миллионов долларов.