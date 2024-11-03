Омские школы продолжают закрываться на карантин из-за вирусов

Posted 3 ноября, 10:16
Published 3 ноября, 10:16
Modified 3 ноября, 10:18
Updated 3 ноября, 10:18
Городу55 в департаменте образования предоставили данные по заболеваемости в школах и детских садах. По данным на 2 ноября образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили в 530 классах 33 школ. Детсадовцы тоже продолжают заражаться: на изоляции находятся 39 групп в 32 детских садах.
Кроме того, по-прежнему остаются полностью закрытыми 9 школ: № 15, 32, 54, 66, 93, 94, 96, 106, 144.
Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа и COVID-19. Также жителям региона напоминают, что продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.