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Posted 3 ноября, 10:16

Published 3 ноября, 10:16

Modified 3 ноября, 10:18

Updated 3 ноября, 10:18

Омские школы продолжают закрываться на карантин из-за вирусов

Омские школы продолжают закрываться на карантин из-за вирусов

3 ноября 2024, 10:16
Фото: 1MI.
Сюжет
COVID-19
На изоляции находятся 530 классов.

Городу55 в департаменте образования предоставили данные по заболеваемости в школах и детских садах. По данным на 2 ноября образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили в 530 классах 33 школ. Детсадовцы тоже продолжают заражаться: на изоляции находятся 39 групп в 32 детских садах.

Кроме того, по-прежнему остаются полностью закрытыми 9 школ: № 15, 32, 54, 66, 93, 94, 96, 106, 144.

Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа и COVID-19. Также жителям региона напоминают, что продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.

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#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#Вакцинация#Грипп#Вирусы#COVID-19#Заболеваемость#Школы#Детские сады
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