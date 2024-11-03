Новая жертва «трассы смерти». Омич трагически погиб на автодороге Тюмень-Омск

Posted 3 ноября, 13:09
Published 3 ноября, 13:09
Modified 3 ноября, 13:13
Updated 3 ноября, 13:13
Как рассказали в пресс-службе ГАИ Тюменской области, в салоне хэтчбэка Subaru, протаранившего остановившийся грузовик, находилось двое мужчин: 57-летний водитель из Новосибирска, а также пассажир — 44-летний житель Омска.
К сожалению, им не удалось уцелеть при столкновении: на фотографиях, опубликованных пресс-службой Госавтоинспекции, видно, что удар пришелся не только в переднюю часть и моторное отделение автомобиля, но и в лобовое стекло.
Как отметил один из представителей ведомства, осматривавший место происшествия, причиной трагедии стало несоблюдение скоростного режима и пренебрежение безопасной дистанцией между автомобилями, что и привело к столкновению.
Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливая все детали произошедшего инцидента.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с участием пешехода в поселке Крутинка: 44-летний мужчина, переходивший дорогу в районе дома №21 на улице Ленина по «зебре», оказался под колесами легкового авто.