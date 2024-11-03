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Posted 3 ноября, 13:09

Published 3 ноября, 13:09

Modified 3 ноября, 13:13

Updated 3 ноября, 13:13

иллюстрация

Новая жертва «трассы смерти». Омич трагически погиб на автодороге Тюмень-Омск

3 ноября 2024, 13:09
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (ВК/gibdd72).. иллюстрация

Авария у светофора на трассе «Тюмень-Омск» стоила жизни жителю Омска

Печально известная трасса Тюмень-Омск вновь стала источником печальных известий: ранним утром 3 ноября «легковушка» под управлением 57-летнего водителя буквально «нырнула» под кузов тяжелого манипулятора, остановившегося у светофора на 95-м километре.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ Тюменской области, в салоне хэтчбэка Subaru, протаранившего остановившийся грузовик, находилось двое мужчин: 57-летний водитель из Новосибирска, а также пассажир — 44-летний житель Омска.

К сожалению, им не удалось уцелеть при столкновении: на фотографиях, опубликованных пресс-службой Госавтоинспекции, видно, что удар пришелся не только в переднюю часть и моторное отделение автомобиля, но и в лобовое стекло.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (ВК/gibdd72).

Как отметил один из представителей ведомства, осматривавший место происшествия, причиной трагедии стало несоблюдение скоростного режима и пренебрежение безопасной дистанцией между автомобилями, что и привело к столкновению.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливая все детали произошедшего инцидента.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с участием пешехода в поселке Крутинка: 44-летний мужчина, переходивший дорогу в районе дома №21 на улице Ленина по «зебре», оказался под колесами легкового авто.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Тюменская область#Федеральная трасса#Новости#Трагедия#ГАИ#Тюмень-Омск
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