На них ездили наши дедушки. Какие раритетные автомобили продают в Омске

Posted 3 ноября, 03:00
Published 3 ноября, 03:00
Modified 3 ноября, 04:59
Updated 3 ноября, 04:59
Бессмертная классика, отреставрированные «ласточки», символы ушедшей эпохи. Именно так можно охарактеризовать автомобили, представленные ниже. Город55 изучил объявления о продаже раритетных машин. Цены на них порой сопоставимы со стоимостью квартир. Но и покупают такие авто не на последние деньги. Смотрим фото и изучаем историю моделей.
Самый дорогой автомобиль из подборки — Mercedes-Benz W136. Его цена — 9 млн рублей. Машина была выпущена в 1937 году, пробег составляет 25 000 километров.
«Единственный от Урала до Тихого океана и неповторимый. Три года реставрации. Состояние идеальное, ручная сборка. У автомобиля нет ни каких проблем с документами по ПТС и свидетельству о регистрации», — сообщает владелец в объявлении.
Серию W136 производили с 1936 по 1955 годы. До 1942 года было выпущено более 75 000 автомобилей. На время войны концерн Daimler-Benz вынужден был свернуть свою основную деятельность в пользу военной промышленности. К 1947 году выпуск авто продолжился.
ГАЗ-21 «Волга» в заводском исполнении продается за 5,5 млн рублей. Машину выпустили в 1961 году. Пробег — 96 000 километров.
«В родной краске, с заводскими пломбами на спидометре и коробке. Двигатель никогда не снимался и не ремонтировался, все навесное стоит заводское (кроме помпы). Кузов не реставрировали, автомобиль к продаже не готовили. На фото все, как с завода», — говорится в объявлении.
ГАЗ-21 «Волга» — советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Является преемником модели ГАЗ-М-20 «Победа».
По данным ГИБДД по Москве и области, у президента России Владимира Путина в собственности числятся два экземпляра ГАЗ-21. На одной из «Волг» глава государства катал президента США Джорджа Буша в 2005 году.
За 850 тысяч рублей в Омске продают «Москвич-407» синего цвета. Машина сошла с конвейера в 1960 году и успела отъездить 43 000 километров.
«Обивка салона новая из кожзама и велюра. Техническое состояние хорошее. Машина на ходу. Двигатель родной 45 л. с., ходовая часть отремонтирована. „Москвич“ участвовал в ретро-выставках. Очень много внимания к машине со стороны окружающих», — сообщил продавец.
Судя по наклейкам с одним из омских брендов на борту и лобовом стекле «Москвича», машина использовалась в рекламной кампании, что добавляет раритету уникальности.
«Москвич-407» — усовершенствованная версия 402-й модели с модернизированным верхнеклапанным двигателем и улучшенной отделкой. С января 1958 по 1963 год было выпущено 359 980 экземпляров.
Живая классика ВАЗ-2101, или в простонародье «Копейка», продается в Омске за 260 тысяч рублей. Машина выпущена в 1974 году, пробег — более 83 000 километров.
«Двигатель тянет на все свои безбашенные лошади (64 л. с.). Ходовая часть в норме. На машине передвигаюсь каждый день. Уедет хоть куда. Стекла все родные в круг. На учет встает без проблем», — поделился владелец.
ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан. Прототипом послужил Fiat-124. Первая модель, выпущенная Волжским автомобильным заводом. На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 2012 года.
«Копейку» выпускали с 1970 по 1989 годы. Всего на дороги выехало более 4,8 млн ВАЗ-2101 всех модификаций.
За 6,3 млн рублей на продажу выставлен Wanderer W24 1939 года выпуска. Пробег раритета — 15 000 километров. Машина укомплектована противотуманными фарами, кожаным рулем, акустической системой.
Wanderer — немецкая автомобилестроительная компания, выпускала легковые машины, мотоциклы, велосипеды, микроавтобусы и другую технику. Основана в Хемнице в 1896 году. В 1932 году вошла в концерн Auto Union AG. Компания прекратила свое существование в 1945 году.
BMW-321 красного цвета продают за 850 тысяч рублей. Автомобиль выпущен в 1947 году.
«Двигатель отечественный. Авто на ходу (но требуется внимание мастера — что-то стучит). Раньше ездила по двору частного дома. Снята с учета», — рассказал собственник машины.
BMW 321 — компактный шестицилиндровый автомобиль, выпускавшийся в период с 1938 по 1941 годы. После 1945 года производство модели 321 возобновилось и продолжалось до 1950 года. Автомобиль был доступен как в виде седана, так и в виде кабриолета.
Черный Opel Kapitän 1939 года выпуска выставили на продажу за 950 тысяч рублей. Машина успела наездить 80 000 километров.
«Реставрация 2024 года. На ходу. Документы нового образца на руках, никаких проблем нет», — коротко сообщил владелец раритетной иномарки.
Opel Kapitän — западногерманский автомобиль бизнес/представительского класса, выпускавшийся подразделением корпорации GM Opel с 1939 по 1970 год. Opel Kapitän был европейским флагманом корпорации GM и занимал в модельном ряду позицию на ступеньку выше модели Opel Rekord.
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