На них ездили наши дедушки. Какие раритетные автомобили продают в Омске

Бессмертная классика, отреставрированные «ласточки», символы ушедшей эпохи. Именно так можно охарактеризовать автомобили, представленные ниже. Город55 изучил объявления о продаже раритетных машин. Цены на них порой сопоставимы со стоимостью квартир. Но и покупают такие авто не на последние деньги. Смотрим фото и изучаем историю моделей.