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Posted 3 ноября, 10:33

Published 3 ноября, 10:33

Modified 3 ноября, 10:35

Updated 3 ноября, 10:35

Опубликован жуткий прогноз погоды в Омской области на новую неделю

Мощный температурный «аттракцион»: омичей ошарашили прогнозом на новую неделю

3 ноября 2024, 10:33
Фото: 1MI.

Опубликован жуткий прогноз погоды в Омской области на новую неделю

Готовьтесь к настоящей зиме.

Новая неделя в Омской области начнется с похолодания. В День народного единства, 4 ноября, в регионе столбик термометра не поднимется выше +1 градуса. Также, по данным сервиса Ventusky, весь день ожидаются дождь со снегом и пасмурная погода.

С понедельника для омичей наступит настоящая зима. Температура воздуха в течение всей недели будет минусовой, также прогнозируют сильные осадки. Снегопады ожидаются со среды, 6 ноября, вплоть до 13 ноября. Температура в этот период будет от 0 до -6 градусов.

Фото: Ventusky

Судя по долгосрочному прогнозу, тепло в регионе уже можно не ждать. Еще через неделю в Омской области станет еще холоднее.

#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Температура#Дождь#Прогноз#Холод#Неделя
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