Мощный температурный «аттракцион»: омичей ошарашили прогнозом на новую неделю

Posted 3 ноября, 10:33
Published 3 ноября, 10:33
Modified 3 ноября, 10:35
Updated 3 ноября, 10:35
Новая неделя в Омской области начнется с похолодания. В День народного единства, 4 ноября, в регионе столбик термометра не поднимется выше +1 градуса. Также, по данным сервиса Ventusky, весь день ожидаются дождь со снегом и пасмурная погода.
С понедельника для омичей наступит настоящая зима. Температура воздуха в течение всей недели будет минусовой, также прогнозируют сильные осадки. Снегопады ожидаются со среды, 6 ноября, вплоть до 13 ноября. Температура в этот период будет от 0 до -6 градусов.
Судя по долгосрочному прогнозу, тепло в регионе уже можно не ждать. Еще через неделю в Омской области станет еще холоднее.