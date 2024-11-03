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Posted 3 ноября, 13:38

Published 3 ноября, 13:38

Modified 3 ноября, 13:41

Updated 3 ноября, 13:41

иллюстрация

Главе СКР представят результаты проверки инцидента со стрельбой по омским подросткам

3 ноября 2024, 13:38
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Александр Бастрыкин изучит доклад о расследовании стрельбы по подросткам в Омске

Ответственным за представление доклада о ходе расследования уголовного дела был назначен глава регионального Следственного управления.

Уголовное дело, возбужденное региональным Следственным управлением накануне, стало предметом повышенного внимания со стороны центрального аппарата ведомства — по данным Информационного центра СК России, Александр Бастрыкин поручил Виталию Батищеву — главе областного Следственного управления — представить детальный доклад о процессе расследования дела и выявленных обстоятельствах.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту выявления в СМИ информации о конфликте между пенсионером и парой школьников. Молодые люди 15 и 16 лет «развлекались» запуском петард под один из припаркованных автомобилей в районе дома №120 на улице Володарского, что стало причиной недовольства владельца автомобиля.

К сожалению, подростки не прекратили запускать пиротехнику — наоборот, мишенью для петард стал мужчина, сделавший им замечание, после чего в уличном конфликте появилась третья сторона: в лице 62-летнего омича, поддержавшего владельца автомобиля, но молодые люди проигнорировали и его замечания.

Словесный конфликт перерос в использование огнестрельного оружия — мужчина как раз вернулся с охоты и ружье находилось в его автомобиле. В результате выстрела пострадал 16-летний подросток — заряд дроби отрикошетил от асфальта и повредил стопу школьника, из-за чего тот был госпитализирован.

В произошедшем следователи СУ СКР обнаружили признаки уголовного преступления по статье «Хулиганство» — согласно действующему законодательству, 62-летнему охотнику может грозить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее глава СКР взял под собственный контроль процессуальную проверку, инициированную из-за крайне неудовлетворительного состояния дорог в Любинском районе, на которые пожаловались жители Лесного поселка.

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