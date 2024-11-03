Главе СКР представят результаты проверки инцидента со стрельбой по омским подросткам

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту выявления в СМИ информации о конфликте между пенсионером и парой школьников. Молодые люди 15 и 16 лет «развлекались» запуском петард под один из припаркованных автомобилей в районе дома №120 на улице Володарского, что стало причиной недовольства владельца автомобиля.